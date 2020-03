KORONAVÍRUS Ak sa školy v Česku neotvoria do 1. júna, nebudú sa konať maturity

Ilustračné foto

PRAHA - Ak sa školy v Česku neotvoria do 1. júna, nemuseli by sa konať maturitné skúšky. Maturitné vysvedčenie by učitelia vystavili na základe posledných troch vysvedčení študenta. V pondelok to podľa spravodajského servera Novinky.cz povedal český minister školstva Robert Plaga.