KORONAVÍRUS Roman sa nakazil v Gruzínsku: Nahliadli sme do jeho denníka, horúčky, bolesti, 10 kíl dole!

O tom, že ochorel na COVID-19, sa po prvý raz na svojom Facebooku zmienil 15. marca. „Mám pozitívny výsledok na koronavírus. Som v domácej karanténe v Slaným. Podľa epidemiológa som bol infekčný od 6. alebo 7. marca, v tom čase som sa nachádzal v Gruzínsku, v ktorom som bol od 3. marca. Nikto z môjho okolia, ani kamaráti a rodina, so mnou neprišiel do styku. Do Česka som priletel 10. marca večer. V lietadle mi ku koncu letu nebolo dobre,“ opísal svoje pocity Roman, ktorý preto kontaktoval letiskovú infolinku i letiskovú záchrannú službu. „Mal som už 39 teplotu, odmietli ma vyšetriť, ani ma nikto neprehliadol, len prostredníctvom interkomu mi lekár povedal, nech idem domov,“ dodal.

Kozelka však nechcel nikoho ohroziť. „Povedal som si, že z letiska neodídem, pokiaľ ma niekto niekde nevyšetrí.“ Muž nakoniec kontaktoval pražskú nemocnicu Na Bulovce, kam sa odviezol autom. „Na Bulovce ma nechali sedieť asi jeden a pol hodiny, s horúčkami, na chodbe, na stoličke. Vôbec nikto si ma nevšímal. Potom mi sestra oznámila, nech si idem ľahnúť na izbu. Po konzultácii s lekárkou mi dala novalgin na horúčku. Tam ma nechali ešte tak hodinu a pol čakať, potom prišla doktorka,“ opisuje Čech. Toho ani po následnom vyšetrení, ktoré prebehlo po konzultácii s epidemiologičkou, netestovali na koronavírus. „Poslali ma domov do karantény s vysvetlením, že ak mi bude horšie, mám sa ozvať. Trval som na odbere a pýtal som sa, aké príznaky by som mal mať, aby ma vyšetrili. Na to mi neodpovedali.“

Roman K. Zdroj: FB/Roman Kozelka

Roman ešte 15. marca na svojom Facebooku opísal, aké príznaky pociťoval v Gruzínsku. Prvé dni ho najmä večer sužovala teplota do 38,5 a zimnica. Keď však užil paralen a ibalgin, ráno sa cítil lepšie. „Od stredy som v domácej karanténe, celú dobu mám veľké točenie hlavy, veľa spím, v podstate skoro stále, ráno je stav lepší, popoludní horší, som slabý ako mucha. Dnes som bez teploty, trpím nechutenstvom, ale náladu mám dobrú, snažím sa trocha jesť a viac piť. Unaví ma v podstate všetko, až toto dopíšem, idem spať,“ zveril sa a dodal, že dosiaľ nemal kašeľ, pričom sa trocha zadýchava, pociťuje mierne bolesti v hrdle, niekedy ho bolia i uši, zvykne mu však aj hučať v hlave.

„Už druhý deň sa cítim dobre, ba výborne. Nemám nijaké predchádzajúce príznaky (teplotu ani vysokú, ani nízku). Nekašlem, nikdy som počas choroby nekašľal. Mám chuť do jedla a dnes ráno sa mi prestala točiť hlava. Vyzerá to, že som nad koronavírusom zvíťazil, alebo postupne víťazím,“ napísal 18. marca. V tom čase to bolo presne 11 dní, odkedy sa mu prejavili prvé symptómy ochorenia.

V onen deň sa však k večeru situácia, žiaľ, zmenila. „Teplotu síce nemám, nekašlem, dýchacie ťažkosti tiež nemám, ale od rána som vyliezol z postele až teraz. Dva dni to vyzeralo nádejne, ráno po prebudení tiež, ale bolí ma hlava a ucho, akoby to bol nábeh na zápal stredného ucha. Už zasa nemám chuť do jedla. Vážim 91 kíl, čo je zhruba o 10 kíl menej,“ skonštatoval Roman.

Čech sa zotavuje dobre. Podľa jeho slov nemal 19. ani 20. marca nijaké symptómy. „Bez teplôt, bez dýchacích ťažkostí, chuť k jedlu je, točenie hlavy úplne prestalo, nálada je dobrá. Verím, že je to na dobrej ceste. Jedine, a to beriem ako vedľajší produkt, je, že ma bolí ľavé ucho a trochu mi hučí v hlave, ale to je drobnosť. Podľa epidemiologičky mám vydržať do utorka, a potom ju mám kontaktovať kvôli pretestovaniu,“ uviedol v piatok Kozelka.