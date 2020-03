Trump podpísal núdzové výdavky vo výške 8,3 miliardy dolárov, dôvodom je koronavírus

"Musíte byť pokojní. Odznie to," uviedol Trump a dodal, že krajina a ekonomika sú vo "vynikajúcom stave". Šéf Bieleho domu vyjadril presvedčenie, že trhy sa rýchlo spamätajú, dokonca aj napriek tomu, že sa naďalej ponárajú hlbšie do pásma korekcie.

Prezident vyzval americkú centrálnu banku Fed (Federálny rezervný systém), aby ďalej znižovala úrokové sadzby po mimoriadnej intervencii z tohto týždňa, keď znížila základnú úrokovú sadzbu. "Je to veľmi konzervatívny prístup, ale nie je to dobrý prístup," povedal Trump o politike centrálnej banky. Vyhlásil, že ostatné krajiny v Európe a Ázii už sadzby znížili, a to postavilo Spojené štáty do "konkurenčnej nevýhody".