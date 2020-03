VIDEO Muž zaútočil v obchode na ženu injekčnou striekačkou: Strach z HIV... Nechutná pravda!

CHURCHTON - Otrasný útok v obchode. Američanka išla zaniesť nákupný košík, keď v tom zozadu k nej pristúpil muž a pichol jej do zadku injekčnú striekačku. Žena si spočiatku neuvedomila, čo sa stalo, až neskôr začala pociťovať pálenie v rane. To, čo sa nachádzalo v injekcii, je poriadne nechutné.

Obyčajný nákup sa zmenil na nočnú moru. Katie Petersová vracala nákupný košík, keď k nej zozadu pristúpil muž a bodol jej do zadku injekčnú striekačku. O prípade informoval portál Fox5. Katie povedala, že po hrozivom utrpení konfrontovala svojho útočníka, ktorý jej údajne povedal: „Je to ako bodnutie včely, však?“

Incident sa stal 18. februára v Churchtone v americkom štáte Maryland a celý ho zaznamenali kamery. Na základe nich sa podarilo identifikovať útočníka. Ide o 51-ročného Thomasa Byrona Stemena, ktorý bol zatknutý a obvinený z útoku, informovala polícia z Anne Arundel.

Katie celá zmetená z toho, čo sa stalo, odišla do svojho auta, aby sa vrátila domov. Keď však začala pociťovať pálivý pocit v pozadí, konečne si uvedomila, že sa zranila pichnutím injekciou. „Zavolala som svojmu synovi a povedala som mu, že niečo nie je v poriadku a že dúfam, že sa nič nestane. Dúfam, že sa dostanem domov, ľúbim ťa," uviedla so strachom synovi.

"Nemám potuchy, čo bolo v tej ihle. Môže to byť jed na potkany, HIV, neviem, čo je v tej ihle," uviedla pre Fox5. Žena podstúpila testy na moč a krv a ako preventívne opatrenie užíva lieky po dobu 30 dní.

Zdroj: Repro foto YouTube/WJZ ​

Polícia tvrdí, že pri prehliadke našli v Stemenovom aute veľkú striekačku naplnenú tekutinou, ako aj ďalšie injekčné striekačky v jeho dome, informovala miestna spravodajská stanica WJLA. „Ak ste videli toto video, možno na ňom pozorovať, že jeho konanie je veľmi agresívne a úmyselné - a to nás núti myslieť si, že to nie je prvýkrát, čo to urobil,“ uviedol Jacklyn Davis z polície Anne Arundel County.

Až koncom februára sa dozvedela Katie správu, na ktorú dlho čakala. Injekčná striekačka obsahovala mužské spermie. "Látkou v testovaných injekčných striekačkách boli spermie. Prebieha ďalšie testovanie a vyšetrovanie, " uviedla polícia.