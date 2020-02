Na sociálnych sieťach koluje nechutné video zo Slovenska: Prineste hrniec na krv, kričal muž so sekerou

BRATISLAVA - Tak to je silná káva! Polícia informovala, že na sociálnej sieti koluje video, ktoré zachytáva nechutné ohrozovanie mladého muža sekerou. Ochrancovia zákona začali v tomto prípade okamžite konať. Výsledkom bolo zadržanie štyroch podozrivých.

Podľa polície aktéri hrozivej udalosti vošli do miestnosti, potom jeden z nich pristúpil k poškodenému so sekerou v ruke, ktorou ho zahnal do kúta a pod hrozbou násilia od neho pýtal peniaze na alkohol.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Nasledoval krik, strkanie, dokonca mužovi priložili sekeru ku krku so slovami „prineste hrniec na krv“. Ďalší útočník zatiaľ vyhotovil z celej udalosti videozáznam. Zverejnil ho aj na sociálnej sieti.

"Polícia prijala v tejto veci trestné oznámenie a prípadom sa začala okamžite zaoberať. Zakrátko boli zadržaní a obmedzení na osobnej slobode štyria podozriví. Po vykonaní potrebných procesných úkonov boli traja z nich prepustení," upresnila polícia.

Hlavnému útočníkovi bolo vznesené obvinenie za zločin lúpež. "Aktuálne je umiestnený v cele policajného zaistenia v Prešove a pracuje sa na spracovaní návrhu na jeho väzobné stíhanie," uzavreli ochrancovia zákona.