Irán má zrejme nedeklarovaný jadrový materiál: Krajina strojnásobila svoje zásoby uránu

MAAE, dozorná agentúra OSN, dodala, že Irán za posledné tri mesiace viac než strojnásobil svoje zásoby obohateného uránu a teraz má vyše tonu uskladnených zásob - čo je porušením historickej jadrovej dohody so svetovými veľmocami z roku 2015. Agentúra v tejto tajnej správe doručenej svojim členským štátom, ktorú mala možnosť vidieť aj tlačová agentúra Associated Press (AP), uviedla, že celkové zásoby obohateného uránu v Iráne boli do 19. februára 1020,9 kilogramu v porovnaní s množstvom 372,3 kilogramu uvedeným v poslednej správe MAAE z 3. novembra 2019. Jadrová dohoda z roku 2015 dovoľuje Iránu držať si zásoby 202,8 kilogramu. Dohoda má zaistiť, aby Irán nevyvinul jadrové zbrane.

MAAE ďalej v správe uviedla, že poslala Iránu otázky v troch jednotlivých listoch, ale nedostala žiadnu odpoveď. "Agentúra položila množstvo otázok súvisiacich s prípadným nedeklarovaným (oficiálne nepriznaným) jadrovým materiálom a s jadrovými aktivitami na troch miestach v Iráne, ktoré Teherán nedeklaroval," napísala MAAE v správe. MAAE už predtým vyhlásila, že častice uránu umelého pôvodu našli na jednom mieste pri Teheráne, ktoré nebolo oficiálne deklarované, a to zrejme potvrdzuje obvinenia zo strany Spojených štátov a Izraela, že v Iráne existuje tajný sklad jadrového materiálu.