Zomrel najstarší muž (†112) na svete, len nedávno ho zapísali do knihy rekordov

NIIGATA - V Japonsku zomrel najstarší muž na svete Čitecu Watanabe. Dožil sa 112 rokov. Certifikát o tom, že je najstarším žijúcim mužom, mu odovzdali predstavitelia organizácie Guinnessove svetové rekordy, do roku 2000 známej ako Guinnessova kniha rekordov, 12. februára v Niigate. Tí rovnako potvrdili, že zomrel v nedeľu, pričom neuviedli presný dôvod.

Watanabe sa narodil v roku 1907. Zanechal po sebe päť detí, 12 vnúčat, 16 pravnúčat a jedno prapravnúča. Na otázku, aký je jeho recept na dlhovekosť, Watanabe predtým novinárom povedal, že ľudia by sa nemali hnevať a mali by sa radšej usmievať. On sám sa tejto rady držal počas celej ceremónie, v rámci ktorej mu nedávno odovzdávali spomínaný certifikát.

Predchádzajúcim držiteľom titulu najstaršieho muža bol Masazo Nonaka, tiež Japonec, ktorý zomrel v januári. Najstaršou ženou na svete je 117-ročná Japonka Kane Tanaka, ktorá žije v domove dôchodcov vo Fukuoke.