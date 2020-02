VIDEO Surové správanie taxikára pobúrilo verejnosť: Slová nevidiacej ženy a vodiča, rozčúlený Babiš

V utorok sme vám priniesli správu o šokujúcom incidente, ktorý otriasol Prahou priamo na ulici. Taxikár surovo vyhodil z auta slepú ženu, pretože ju nechcel odviezť s jej vodiacim psom a to aj napriek tomu, že cestu už mala zaplatenú. Incident zaznamenali kamery a zábery pobúrili verejnosť. Zamestnávateľ ihneď pristúpil k opatreniam a taxikára z práce vyhodil. Podľa polície spáchal taxikár len priestupok.

Čo sa dialo v aute?

Nevidiaca žena Kveta Š. (37) nastúpila do auta a po nej pes. "S tým psom ale ako nie, preboha," povedal taxikár žene, pričom ho podľa jej slov nezaujímalo, že bez psa sa nezaobíde, pretože je nevidiaca. Incident opísala českému portálu iRozhlas.cz. "Nikoho volať nebudeš, proste vypadneš," povedal jej taxikár, keď mu oznámila, že zavolá políciu.

"K***a, do p****e, vylez z toho auta," reval na ňu, pretože mu prekážalo, že by mal sedačky od chlpov. "Vzal ma za rameno, začal ma násilím vyťahovať, ťahal ma tak, že som spadla na zem. On hovoril: Opováž sa ešte raz takto niekoho zavolať, ja ťa nebudem so psom brať," popisovala incident žena, ktorá zároveň trpí epilepsiou. Takéto niečo sa jej ešte nikdy v živote nestalo.

Zdroj: Repro foto YouTube/Deník N

Reakcia taxikára na incident

Vodič, ktorý nevidiacu ženu vyhodil z auta, vraj psa nechcel vziať kvôli čistote i bezpečnosti. "Nemám mreža alebo sieť, toho psa som ani viezť nemohol, je to pod pokutou dvetisíc korún, ponúkal som jej, že jej zavolám iné auto," povedal pre TV Nova. "Nemal som tú situáciu riešiť sám takto, mal som zavolať políciu," dodal.

Zdroj: Repro foto YouTube/Deník N ​

Slová ďalšieho svedka

Svedectvo poskytol českému denníku Blesk.cz aj šofér, ktorý krátko predtým, ako taxikár vyhodil pani Kvetu, prechádzal okolo. "Samotný incident sa stal, keď som ich míňal. Myslel som, že ide tej pani pomoct vystúpiť. To, čo sa stalo, som mal už za zadkom auta. Škoda, bol by som pani pomohol," popísal vodič Jiří H.

Správanie taxikára rozčúlilo aj českého premiéra Andreja Babiša. "Hrozný zážitok, nechápem, čo to bolo za človeka," povedal na adresu taxikára podľa Blesku Babiš. "Je to neprijateľné, videl som to video a dúfam, že dostal padáka," dodal.

Podľa českého advokáta by "taxikár mal nevidiacu osobu so psom do vozidla vziať.K tej pani pes neoddeliteľne patrí, nemôže nastúpiť bez neho. Je to akoby povedal človeku s barlami, že tie barle mu do auta nezoberie," dodal.