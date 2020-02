Únos dievčatka (†7) zachytilo VIDEO: Našli ju nahú a brutálne zavraždenú bez orgánov vo vreci

MEXIKO - Brutálny incident otriasa Mexikom. Kamery zachytili únos sedemročného dievčatka, ktoré neskôr našli zavraždené so známkami mučenia v odpadkovom vreci. V Mexiku je zabitých 10 žien denne a celkovo je tu zaznamenaných viac ako 90 vrážd za 24 hodín. Občania vyzývajú vládu, aby konečne podnikla neodkladné kroky proti násiliu, ktorému musia dennodenne čeliť.

Mexiko každý deň láme rekordy v počte tragédií a násilných činov. Ľudí vraždia priamo na ulici a počet obetí každým dňom stúpa. Alarmujúce štatistiky hovoria o desiatich zabitých ženách denne a celkovo viac ako 90 vraždách za jeden deň. Najnovšie však brutalita v Mexiku presiahla všetky medze. Obeťou brutálneho činu sa stalo iba 7-ročné dievčatko, ktoré najprv uniesli a potom zavraždili. O hroznom prípade informovali mexické noviny El Comercio.

Naposledy videli dievčatko nažive 11. februára. Keď jej matka prišla o 20 minút neskôr do školy, aby vyzdvihla dcérku, oznámili jej, že ju už vzala iná žena, ktorej totožnosť je stále neznáma. Únos zaznamenali bezpečnostné kamery v tejto oblasti. O štyri dni ju našli brutálne zavraždenú. Nahé telo Fatimy Cecilie Aldriguetovej objavili minulý víkend v plastovom vrecku bez orgánov a so znakmi mučenia na juhu mexického hlavného mesta, kde bývala so svojou rodinou.

Vražda a mučenie Fatimy vyvolali v pondelok rozhorčenie a tlak na vládu, aby zastavila krízu násilia v krajine a "femicídy". Úrad generálneho prokurátora v Mexico City v pondelok informoval, že sa vyšetruje, či bol tento trestný čin femicídou, a ponúkol odmenu dva milióny pesos (približne 100-tisíc eur) za nájdenie tých, čo sú za ohavný čin zodpovední.

Starosta hlavného mesta Claudia Sheinbaum prisľúbil, že trestný čin nezostane nepotrestaný. "Predovšetkým spravodlivosť. To je to, čo som povedal členom rodiny a čo hovorím občanom. Bezpečnosť pre naše dievčatá a naše ženy. To je môj záväzok,“ uviedol starosta pre miestnu tlač.

Zdrvená matka Fatimy María Magdalena Anton pred vedením vlády hlavného mesta obvinila Alana Herreru zo zodpovednosti za brutálny čin. „Chcem, aby ste ma podporovali, pretože dnes to bola moja dcéra, zajtra to môžu byť vaše,“ povedala matka pre miestne médiá. Príbuzní obete, ktorí prežívajú obrovský smútok, sa tiež domnievajú, že úrady nevenovali dostatočnú pozornosť zmiznutiu dievčaťa.