Storočný dedko prišiel kvôli brexitu na úrad: Neuveriteľné, čo od neho žiadali

Kvôli brexitu musia občania dvadsiatich siedmich úniových krajín, ktorí chcú v Británii naďalej zostať, podať žiadosť o takzvaný štatút usadlíka. Právo na trvalý pobyt britské ministerstvo vnútra udeľuje tým, ktorí v krajine žijú dlhšie ako päť rokov.

Palmieri, ktorý sa do Británie presťahoval v roku 1966 a v krajine chce zostať aj naďalej, nepredpokladal, že by pri podaní žiadosti nastal problém. Ale dobrovoľník, ktorý mu pomáhal nahrávať jeho cestovný pas do aplikácie ministerstva vnútra, prišiel s nečakanou výzvou. Storočný Talian sa mal na úrad v londýnskej štvrti Islington dostaviť aj s matkou a otcom, aby potvrdili jeho totožnosť.

Čo mohlo za nečakanú požiadavku úradov?

Na vine bola zjavne chyba v programe, ktorý rozoznáva len dve posledné číslice v dátume narodenia a rok 1919 tak prečítal ako 2019. Vyhodnotil preto žiadateľa ako dieťa staré ani nie rok.

Giovanni Palmiero Zdroj: Repro foto YouTube/ La Repubblica

„Okamžite som si všimol, že niečo nie je v poriadku, pretože keď som naskenoval jeho pas, importovali sa jeho biometrické údaje nie do roku 1919, ale do 2019. Potom som preskočil časť na rozpoznávanie tváre, čo sa robí s osobami mladšími ako 12 rokov,“ povedal pracovník. Potom sa ho opýtal, či chce uviesť podrobnosti o bydlisku rodičov alebo postupovať nezávisle od nich.

"Bol som prekvapený. Zavolal som na ministerstvo vnútra a stálo ma to dva telefonáty a pol hodiny času, než pochopili, že je chyba v aplikácii, nie vo mne," povedal denníku The Guardian Dimitri Scarlato, sám člen organizácie the3million, ktorá pomáha občanom EÚ s podávaním žiadostí o trvalý pobyt po brexitu. Podľa odhadov v Spojenom kráľovstve teraz žije asi 3,6 milióna občanov z dvadsiatich siedmich krajín EÚ. Taliani pritom spolu s Poliakmi a Rumunmi tvoria najväčšiu skupinu.

Podľa jeho syna je to ponižujúce

Podľa Scarlata nakoniec ministerskí úradníci situáciu pochopili a Palmierove údaje prijali po telefóne. Storočný Talian následne dostal od ministerstva ospravedlnenie "za nepríjemnosti". Jeho žiadosť však zatiaľ úradníci nevybavili. „Je to ponižujúce, bol tu tak dlho a potom sa toto zrazu stane. Nebojím sa o neho, ale je to úplne nespravodlivé voči starým ľuďom,“ uviedol jeho syn Assuntino.

„Ľudia v jeho veku by nemuseli prejsť týmto procesom. Mali by to dostať automaticky. Mali by mať systém pre ľudí, ktorí tu boli pred rokom 1973 a dokumenty len zverejňovať," dodal jeho syn.

Do Británie prišiel už v roku 1966

Giovanni Palmieri sa z Talianska do Británie presťahoval v roku 1966 a až do svojich 96 rokov pracoval v pohostinstve. V manželstve strávil 75 rokov, so ženou vychoval štyri deti a má osem vnúčat a jedenásť pravnúčat. Svoje 101. narodeniny oslávi 28. februára.

Zdroj: Repro foto YouTube/ La Repubblica

Podľa britského ministerstva vnútra do konca roka 2019 podalo žiadosť o štatút usadlíka 2,6 milióna úniových občanov. Viac ako 2,3 milióny už britské úrady vybavili s kladným výsledkom. Žiadateľom, ktorí nestrávili v Británii dlhšie ako päť rokov, úrady udeľujú predbežný štatút usadlíka, ktorý sa trvalým môže stať po uplynutí päťročného pobytu v krajine.