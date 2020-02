Znechutenie v Brazílii: Bolsonaro predložil návrh zákona o ťažbe na územiach domorodcov

Zatiaľ nezverejnený návrh predpokladá realizáciu projektov na týchto územiach, z ktorých mnohé sa nachádzajú v Amazónii, samotnými domorodcami, ako aj tzv. tretími stranami. Predstavitelia domorodého obyvateľstva označujú návrh za "genocídny".

"Dúfam, že tento sen... sa stane skutočnosťou," povedal prezident. "Aj domorodá osoba je ľudskou bytosťou, ktorá má srdce, dušu, túžby a potreby, a je práve takým Brazílčanom, ako sme my," argumentoval Bolsonaro. Prezidentská kancelária v zverejnenom vyhlásení vyčítala predošlým brazílskym vládam "opomínanie" daného problému, čo podľa nej spôsobovalo právnu neistotu a "podnecovalo k ilegálnej ťažbe".

O osude Bolsonarovej iniciatívy má teraz rozhodnúť brazílsky Kongres. "Budú na nás tlačiť environmentalisti. Ak by som mohol, zavrel by som týchto ľudí do amazonského regiónu, keď už majú to prostredie tak radi," dodal prezident, ktorý často vykresľuje nátlak zo strany ochrancov prírody ako zahraničné sprisahanie.

V brazílskom štáte Mato Grosso sa v januári zhromaždilo približne 600 vodcov domorodých skupín, aby odsúdili "genocídu, etnocídu a ekocídu" zo strany Bolsonarovej vlády. Tá napriek tomu tvrdí, že mnohí z týchto vodcov podporujú jej projekty.