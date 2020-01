MIMORIADNE Streľba v nemeckom mestečku: Hlásia šesť mŕtvych

ROT AM SEE - Zrejme viacero ľudí prišlo o život v piatok počas streľby v mestečku Rot am See v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Polícia zadržala jedného podozrivého, informovala agentúra DPA. Podľa nemeckých médií si streľba vyžiadala šesť obetí. Informáciu neskôr potvrdila aj miestna polícia.

Polícia v meste Aalen na Twitteri potvrdila, že v jednej budove padlo viacero výstrelov. Streľba si vyžiadala viacero obetí a zranenia utrpelo viacero ľudí, potvrdila miestna polícia pre magazín Focus Online. Podľa informácií BILD je strelcom muž narodený v roku 1983 s tým, že obeťami majú byť členovia rodiny. Nemecké úrady to však zatiaľ nepotvrdili. Strelca mali zadržať v blízkosti mestskej vlakovej stanice.

Polícia podľa svojho hovorcu predpokladá, že išlo o vzťahovú drámu a páchateľ a obete sa poznali. Nenašli sa dôkazy, ktoré by nasvedčovali tomu, že by do prípadu boli zapletení ďalší podozriví. Presný motív je však stále nejasný.

POLIZEIEINSATZ

Die Polizei und die Rettungdienste sind derzeit mit starken Kräften in #RotAmSee im Einsatz. pic.twitter.com/j6Fb0fHH15 — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Policajná operácia prebieha už od 12.45 hodiny, informuje nemecký magazín Focus Online. Situácia je však teraz pod kontrolou. Polícia Aalen potvrdila, že došlo k šiestim úmrtiam a dvom vážnym zraneniam.

Jeden zo svedkov na Twitteri uviedol, že videl niekoľko policajtov so samopalmi. FOCUS Online hovoril s miestnymi obyvateľmi, ktorí žijú na ulici, kde k nehode došlo. „Počula som krátke, duté údery,“ hovorí žena, ktorá nechce byť v mediách menovaná. Videla policajné vozidlá prechádzajúce okolo domu a bežala na ulicu. Tam hovorila so svojimi susedmi, no nikto nevedel, čo sa stalo. „Toto je vlastne veľmi pokojná oblasť," vyhlásila s tým, že nikto neočkával, že by sa tam mohlo strieľať. Na predmetnej ulici je veľa rodinných domov a rodinných domov.

Mestečko Rot am See má približne 5 200 obyvateľov. Nachádza sa približne 170 kilometrov severozápadne od Mníchova.