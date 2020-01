Nemecko zažíva hrôzu: V mestečku sa dnes opäť strieľalo

Zdroj: SITA/Sebastian Gollnow/dpa via AP

ROT AM SEE - V mestečku Rot am See v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, kde muž v piatok zastrelil v miestnej reštaurácii šiestich ľudí, v sobotu opäť padli výstrely. Oznámila to na Twitteri polícia v Aalene.