Poľsko rieši škandál: Pacientovi s chorými črevami dali v nemocnici na raňajky... no fuj!

Ako uvádza poľský denník Wiadomosci WP, „v tomto prípade dáme vec na súd,“ uviedol doktor Leszek Jagodziński.

Dva krajce bielej veky s viditeľnou zelenou plesňou, stále zmrazené, k tomu kus klobásy a trochu masla. Takéto jedlo dostal pán Janusz, ktorý je v Multispeciality Poviat Hospital v meste Tarnowskie Góry hospitalizovaný so zápalom čriev. „V nemocnici č. 3 v meste Tarnowskie Góry nás kŕmia vynikajúco, na raňajky servírovali chorej osobe s črevnými problémami biele pečivo. Alebo si možno zlodeji zvyšujú príjem a trávia pacientov v nemocniciach. Škandál!“ opisuje Janusz. Dodáva, že veka bola stále zmrznutá.

Toto nie je koniec Januszovej drámy. Bol hospitalizovaný v Tarnowských Górach pre baktériu, ktorá ho predtým infikovala v tej istej inštitúcii. Hospitalizovali ho pre divertikulitídu, zápal čriev. Po antibiotickej terapii ho prepustili domov. Po niekoľkých dňoch sa vrátil na pohotovosť so silnou bolesťou brucha. Príčinou týchto príznakov je baktéria Clostridium difficile, ktoré spôsobuje kolitídu, zápalový proces v hrubom čreve. Infekcia sa prenáša najmä v nemocniciach a opatrovateľských ústavoch. Zdroj: FB/J. L.

Vedenie nemocnice pozná situáciu Janusza. „V tomto prípade budeme vec riešiť súdnou cestou. Nemáme nemocničnú kuchyňu, podpísali sme zmluvu s externou spoločnosťou, ktorá poskytuje stravu. Urobíme všetko pre to, aby sme sa v budúcnosti vyhli podobným situáciám, a ospravedlňujeme sa pacientovi,“ hovorí dr. Leszek Jagodziński. Vysvetľuje, že k infekcii spôsobenej baktériou, ktorou pán Janusz trpí, dochádza počas dlhých pobytov v nemocnici a pri liečbe antibiotikami. „To je kliatba interných lekárskych oddelení,“ hovorí predseda nemocničnej rady. Vedúca oddelenia, na ktorom leží pacient, sa tiež odvolal na prípad pána Janusza. „Je ťažké komentovať túto fotografiu, pretože viem, koľko úsilia sme vynaložili na to, aby sme vás dostali z veľkých zdravotných problémov. Ako vedúca liečebného procesu som zodpovedná za komfort vášho pobytu na našom oddelení a chcela by som vás ubezpečiť, že ste liečený podľa súčasných štandardov s použitím vhodnej farmakologickej terapie, na ktorú nešetríme náklady, a vzhľadom na vaše pohodlie a štandardy liečby sme vám poskytli jednolôžkovú izbu s kúpeľňou,“ napísala pánu Januszovi MUDr. Beata Poprawa.