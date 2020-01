Irán sa ospravedlnil Ukrajine za zostrelenie lietadla: Demonštrantom v Teheráne to nestačilo

Rúhání a Zelenskyj v sobotu absolvovali spoločný telefonát. Rúhání sa v mene Iránu ospravedlnil za tragédiu, pri ktorej zahynulo 176 ľudí, a vyjadril sústrasť ukrajinskému národu a rodinám obetí z lietadla spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA) zostreleného v stredu ráno krátko po štarte z letiska v Teheráne. Iránsky prezident podľa Kyjeva dodal, že Irán plne uznáva, že táto tragédia bola dôsledkom chýb iránskeho vojenského personálu. Ukrajinský prezident prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Twitter napísal, že iránskemu prezidentovi oznámil, že trvá na neodkladnom dokončení identifikácie osôb zabitých pri zostrelení lietadla Boeing-737 a žiada aj stíhanie osôb zaň zodpovedných. Požiadal aj o prevoz telesných pozostatkov obetí na Ukrajinu. Zdroj: SITA/Iranian Presidency Office via AP Irán predbežne súhlasil s vyplatením odškodného rodinám, ktorých príbuzní zahynuli pri stredajšom zostrelení ukrajinského lietadla pri Teheráne. Podľa agentúry Ukrinform to v sobotu uviedol tajomník ukrajinskej Rady pre národnú bezpečnosť a obranu (RNBO) Olexij Danilov, ktorý dodal, že Irán sa zaviazal zaplatiť aj cenu zostreleného lietadla.

"Irán úplne kompenzuje všetko," uviedol Danilov v sobotu pre britskú rozhlasovú stanicu BBC.

This morning brings the truth.

Ukraine insists on a full admission of guilt. We expect Iran to bring those responsible to justice, return the bodies, pay compensation and issue an official apology. The investigation must be full, open & continue without delays or obstacles.