Jobbik by vystriedal maďarský kontingent v Iraku iba s podmienkou

Maďarský poslanec Európskeho parlamentu (EP) za ultrapravicovú stranu Jobbik Béla Kovács.

Zdroj: SITA/Zsolt Szigetvary/MTI via AP

BUDAPEŠŤ - Príslušníci maďarského kontingentu v Iraku by sa mali vo februári vystriedať, pripomenula v piatok v Budapešti opozičná strana Jobbik, podľa ktorej by noví maďarskí vojaci mali do tejto krajiny juhozápadnej Ázie vycestovať iba v prípade, že sa konflikt medzi Irakom a Iránom nevyostrí.