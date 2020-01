Werner Kogler: Rakúsko môže prispieť k upevneniu mieru, dôvery a stability v Európe

VIEDEŇ - Rakúsko môže napriek svojej malej rozlohe prispieť k upevneniu mieru, dôvery a stability v Európe. Vyhlásil to v piatok počas svojho prejavu v parlamente (Národnej rade) Werner Kogler, šéf Zelených, ktorí sú v novej vláde staronového kancelára Sebastiana Kurza koaličným partnerom jeho Rakúskej ľudovej strany (ÖVP).

Kogler podľa portálu telerozhlasu ORF a denníka Kurier pripomenul dôležitosť "proeurópskej" vlády. Sloboda, demokracia a ľudské práva, ktoré boli ešte donedávna samozrejmosťou, bývajú v súčasnosti často spochybňované. "Európa však znamená aj to, že sa budeme a aj naďalej chceme podieľať na rozvoji Únie, čo je aj našou úlohou, napriek tomu, že to momentálne nie je celkom jednoduché," povedal.

Šéf Zelených zdôraznil, že jedným z cieľov novej vlády je aj ochrana životného prostredia a hospodárska sila krajiny, pričom dôležitú úlohu zohráva aj demokracia. "Sme prvá generácia, ktorá pociťuje dôsledky klimatickej krízy — ale posledná, ktorá proti nej môže ešte niečo urobiť," varoval Kogler a pripomenul záväzok Rakúska dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040.

Kogler odsúdil nenávistné kampane proti súčasnej koalícii, pričom citoval slová rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena, ktorý povedal, že "kto má rád svoju vlasť, tak ju nerozdeľuje". Kogler reagoval aj na slová Kurza, ktorý sa na margo výsledkov koaličných rokovaní vyjadril, že predstavujú "to najlepšie z oboch svetov". Podľa Koglera existuje v skutočnosti len jeden svet s viacerými uhlami pohľadov.

Súčasná vláda podľa Koglera v sebe spája dva odlišné prístupy založené na kompromisoch. Nejde o to, kto vyhral, ale o to, ako dosiahnuť spoločné ciele. "Veríme, že ak niekto zvíťazil, tak je to rakúski občania," uviedol.