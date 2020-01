Odveta nenechala na seba dlho čakať: Údajní iránski hackeri napadli web USA

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP/Ebrahim Noroozi

WASHINGTON - Skupina hackerov, ktorá o sebe tvrdí, že je z Iránu, napadla cez víkend americkú vládnu stránku a zverejnila na nej proiránsku správu s obrázkom prezidenta Donalda Trumpa. Podľa ich slov to bola odveta za zabitie vysokopostaveného iránskeho generála Kásema Solejmáního. Zatiaľ nič nepotvrdilo, že by to bola Iránom podporovaná hackerská akcia.