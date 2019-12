Veľvyslankyňa USA v Poľsku to povedala nahlas: Za vypuknutie vojny môžu Nemecko aj ZSSR

VARŠAVA - Nemecko a Sovietsky zväz niesli spoločnú zodpovednosť za vypuknutie druhej svetovej vojny. V reakcii na nedávne tvrdenia ruského prezidenta Vladimira Putina o začiatku tohto konfliktu to v pondelok uviedla veľvyslankyňa USA v Poľsku Georgette Mosbacherová. Informovala o tom agentúra DPA.

"Drahý prezident Putin, Hitler a Stalin sa tajne dohovorili na začatí druhej svetovej vojny. To je fakt. Poľsko bolo obeťou tohto strašného konfliktu," napísala veľvyslankyňa na sociálnej sieti. Putin vo vyjadreniach z uplynulého týždňa poprel, že by Sovietsky zväz zohral úlohu pri začatí druhej svetovej vojny, a pokúsil sa preniesť časť zodpovednosti za tento konflikt na Poľsko, píše DPA. Šéf Kremľa podľa agentúry tiež odmietol, že by sovietske Rusko v roku 1939 napadlo Poľsko, a naznačil, že Poľsko malo spoluúčasť na Hitlerových plánoch holokaustu.

Putin tento mesiac kritizoval rezolúciu prijatú Európskym parlamentom, podľa ktorej pakt o neútočení medzi nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom "otvoril cestu vypuknutiu druhej svetovej vojny". Výroky ruského lídra vyvolali pobúrenie v Poľsku, kde si vláda minulý piatok predvolala ruského veľvyslanca, aby vyjadrila svoj nesúhlas. Poľský premiér Mateusz Morawiecki v nedeľu večer vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že vykresľovať páchateľov ako obete je neprijateľné.

Ruský prezident podľa Morawieckého "klamal o Poľsku pri početných príležitostiach a vždy to robil úmyselne". "To sa obvykle stáva, keď ruskí predstavitelia cítia medzinárodný tlak súvisiaci so svojimi aktivitami," dodal. Ako príklady poľský premiér spomenul predĺženie sankcií EÚ voči Rusku v súvislosti s anektovaním Krymu, vylúčenie ruských športovcov z globálnych podujatí za doping a "neúspech (Ruska) v pokuse úplne ovládnuť Bielorusko".

"Považujem slová prezidenta Putina za pokus zakryť tieto problémy. Ruský líder si dobre uvedomuje, že jeho obvinenia nemajú nič spoločné so skutočnosťou - a že v Poľsku nie sú žiadne pomníky Hitlera alebo Stalina," zdôraznil Morawiecki. "Takéto pomníky tu stáli, len keď ich vztýčili agresori a páchatelia - Tretia ríša a sovietske Rusko," citovala ho agentúra AFP