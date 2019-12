Krvavá streľba v texaskom kostole: O život prišli dvaja ľudia, jedna osoba bojuje o život

K streľbe došlo v cirkevnom zbore West Freeway Church of Christ v meste White Settlement na severe Texasu. Bližšie informácie neboli bezprostredne známe. Na mieste zasahovala polícia, hasiči i záchranári.

Jedna osoba zomrela priamo na mieste, ďalšia podľahla zraneniam počas prevozu do nemocnice. Tretieho zraneného, ktorý je v kritickom stave, hospitalizovali.

Update : The scene outside the West Freeway Church of Christ in White Settlement ,Texas. Two people died and one was critically injured in the shooting that occurred during communion .The suspect was subdued by security . pic.twitter.com/ZcMKSpBY4L