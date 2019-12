Vedkyňu Iránci neprepustia: Francúzov obvinili zo zasahovania do prípadu

TEHERÁN - Irán obvinil v nedeľu Francúzsko zo "zasahovania" do prípadu francúzsko-iránskej vedeckej pracovníčky Fariby Adelkhahovej, ktorú v islamskej republike zadržiavajú od júna. Informovala o tom agentúra AFP. Francúzsko si v piatok predvolalo iránskeho veľvyslanca a požadovalo prepustenie Adelkhahovej a ďalšieho francúzskeho vedca Rolanda Marchala.

"Vyhlásenie francúzskeho ministerstva zahraničných vecí týkajúce sa iránskej občianky je aktom zasahovania. Jeho žiadosť nemá nijaké právne opodstatnenie," uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví. Faribu Adelkhahovú, francúzsku odborníčku na šiitský islam z parížskeho Inštitútu politických vied (Science Po), zadržali v polovici júna. Iránske úrady ju podozrievajú zo špionáže. Spolu s Adelkhahovou zadržali aj jej kolegu zo Science Po Rolanda Marchala, ktorý je obvinený z ohrozovania bezpečnosti štátu.

Vzhľadom na to, že Abdelkhahová má iránske aj francúzske občianstvo, francúzska vláda žiadala, aby ju vo väzení mohli navštíviť pracovníci francúzskeho konzulátu v Teheráne. Iránske úrady to odmietli a iránska vláda kritizovala Paríž za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí. Irán totiž dvojaké občianstvo neuznáva. Abdelkhahová a Marchal nie sú jedinými výskumníkmi zadržiavanými v súčasnosti v Iráne. Tamojšie úrady totiž 1. októbra potvrdili aj zadržanie antropológa Kameela Ahmadyho, ktorý má okrem iránskeho aj britské občianstvo.