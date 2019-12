Japonsko vyšle na Blízky východ vojnovú loď: Do koalície pod vedením USA sa nezapojí

TOKIO - Japonská vláda v piatok oznámila, že vyšle na Blízky východ vojnovú loď a dve hliadkovacie lietadlá, aby pomohli chrániť tamojšie námorné dopravné trasy. Japonsko sa však podľa tokijského kabinetu nezapojí do koalície pod vedením Spojených štátov, ktorá má zaisťovať slobodu námornej plavby v strategicky významných vodách pri brehoch Iránu a Jemenu, informovala agentúra AFP.

Oznámenie nasleduje po tohtoročných útokoch na tankery v oblasti okolo Perzského zálivu a na saudskoarabské ropné zariadenia. Medzi napadnutými plavidlami bol i jeden japonský tanker. Spojené štáty, ako aj iné západné krajiny a Saudská Arábia pripísali tieto útoky Iránu, ktorý však akúkoľvek účasť popiera.

Hovorca japonskej vlády Jošihide Suga povedal pred novinármi, že Tokio vyšle do uvedeného regiónu torpédoborec na plnenie výzvedných úloh a hliadkovacie lietadlá typu P-3C. Pôjde o "vlastné opatrenie Japonska so zameraním na mier a stabilitu na Blízkom východe i na zaistenie bezpečnosti plavidiel majúcich vzťah k Japonsku", doplnil s tým, že 90 percent surovej ropy dovážanej do Japonska pochádza práve z Blízkeho východu.

Washington začal vytvárať koalíciu na ochranu moreplavby v širšom regióne Perzského zálivu už v júli po tom, ako tam došlo v priebehu mája a júna k sérii útokov na ropné tankery. Tieto incidenty vyostrili už aj tak napäté vzťahy medzi Spojenými štátmi a Iránom. Hlavnými západnými partnermi Spojených štátov, ktorí súhlasili s vyslaním vojnových lodí, sú Británia a Austrália. Väčšina európskych krajín pripojenie k tejto koalícii odmietla pre obavy z oslabenia úsilia o záchranu jadrovej dohody s Iránom, od ktorej Spojené štáty vlani odstúpili.

Nemenovaný hovorca japonského ministerstva obrany uviedol pre AFP, že hliadkovacie aktivity Japonska sa nebudú týkať Hormuzského prielivu, kadiaľ sa prepravuje veľká časť svetovej produkcie ropy a kde má pôsobiť spomínaná koalícia. Pôsobiskom japonských síl podľa neho bude otvorená časť Ománskeho zálivu, severné oblasti Arabského mora a Adenský záliv. Japonsko je blízkym spojencom Spojených štátov, dlhodobo však udržiava vzťahy aj s Iránom. Premiér Šinzó Abe sa zasadzuje za pozmenenie povojnovej pacifistickej ústavy Japonska.