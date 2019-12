Peklo v prístave Murmansk: Horí Putinova pýcha, jediná ruská lietadlová loď Admirál Kuznecov

Na jedinej ruskej lietadlovej lodi v arktickom prístave Murmansk prebiehali opravárske práce, keď došlo k požiaru. Admirál Kuznecov, najväčšia loď Putinovho námorníctva kotvila v prístave v Murmansku v severozápadnom Rusku. Nad palubou sa zrazu objavil hustý čierny dym stúpajúci z hornej paluby na lodi. Kapitán Viktor Izmailov, ktorý mal na starosti opravy, je od incidentu údajne „nezvestný“. Sedem ďalších námorníkov je zranených, z toho jedna je vo vážnom stave. Poručík menom Borovko utrpel „otravu plynom“ v dôsledku požiaru. „Predbežnou príčinou požiaru je zváranie,“ uviedla pohotovostná služba. „Požiar v prednej časti plavidla sa rozšíril na plochu 120 štvorcových metrov.“ Neskôr správa uviedla, že sa peklo rozšírilo a pokrýva plochu takmer 400 štvorcových metrov. Osem tímov hasičov bojovalo so šíriacimi sa plameňmi s pomocou penového hasiaceho prístroja, pretože ba palube sa nachádzali elektrické káble. Keď vypukol požiar, na palube bolo vyše 400 ľudí, informovala štátna tlačová agentúra TASS. Admirála Kuznecova v Murmansku opravovali vyše dva roky. Následne do jeho paluby narazil v októbri roku 2018 žeriav. Zdroj: YouTube/DTV Opravy sa mali dokončiť do decembra roku 2020 a vojnová loď sa mala vrátiť k námorníctvu v roku 2021. Admirál Kuznecov uvedený do prevádzky v roku 1990 bol súčasťou námorných konvojov prechádzajúcich okolo britského pobrežia. Loď s dĺžkou troch futbalových ihrísk má maximálnu rýchlosť 29 uzlov a dvetisíc členov posádky. Môže niesť až 28 lietadiel (Su-33 a MiG-29) a 17 vrtuľníkov (Ka-52K a Ka-27). Je tiež vyzbrojená raketami Granit P-700.