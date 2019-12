Rozsudok v kauze zavraždeného novinára Chášukdžího: Najvyšší trest! Na smrť odsúdili piatich ľudí

V súvislosti s prípadom vyšetrovali aj Saúda Kahtáního, bývalého blízkeho spolupracovníka saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Kahtání strávil istý čas aj vo väzbe, avšak obvinenia napokon voči nemu nevzniesli.

Päť trestov smrti

Prokuratúra žiadala trest smrti pre piatich podozrivých. Súdny proces bol neverejný. Napokon odsúdili na smrť piatich ľudí a ďalším trom vymerali väzenské tresty v celkovej dĺžke 24 rokov, uvádza agentúra Reuters. Odsúdení sa voči verdiktom ešte môžu odvolať.

Zdroj: TASR/AP Photo/Emrah Gurel

Chášukdží bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskôr sa stal kritikom korunného princa Salmána. Žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník The Washington Post. Zmizol 2. októbra 2018 po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule.

Zdroj: TASR/AP/CCTV/Hurriyet

Rijád najskôr tvrdil, že novinár konzulát opustil, časom však pripustil, že tam bol zavraždený. Pred smrťou ho údajne mučili a po vražde plánovali jeho telo rozrezať na kusy a postupne vyniesť z budovy konzulátu. Časti jeho tela sa však doteraz nenašli.

Saudskoarabskí činitelia označili tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí údajne prekročili svoje právomoci. Objavili sa však podozrenia, že brutálnu vraždu novinára nariadil saudskoarabský korunný princ Salmán, ktorý to dlhodobo popiera.