Bilancia štátneho rozpočtu v roku 2019: Skončil so schodkom vyše 2,2 miliardy eur

"Pod tento výsledok sa podpísalo najmä čerpanie limitov výdavkov z minulých rokov," uvádza ministerstvo financií. Celkové príjmy štátneho rozpočtu pritom za celý rok 2019 dosiahli 15,826 mld. eur, čo bolo medziročne o 2,9 % viac a zároveň o 2,1 % viac, ako predpokladal schválený rozpočet. Výdavky štátneho rozpočtu však stúpli medziročne až o 8,8 % a oproti schválenému rozpočtu boli vyššie o 2,8 %, keď dosiahli 18,027 mld. eur.

Rezort financií však pripomína, že štátny rozpočet je len jednou zo súčastí rozpočtu verejnej správy. "Výsledky hospodárenia verejnej správy ovplyvňujú aj ďalšie subjekty, predovšetkým hospodárenie samospráv, sociálnej poisťovne a ďalších subjektov. Celkové výsledky hospodárenia verejných financií a teda aj celkový deficit bude známy až na jar tohto roka," konštatuje ministerstvo.

Na strane príjmov sa pritom podľa ministerstva zaznamenal pozitívny vývoj pri dani z pridanej hodnoty vo výške 322,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 36,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 33,7 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 28,7 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 5,3 mil. eur. Tieto čísla kompenzovali negatívny vývoj pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 44,4 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 18 mil. eur.

Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, sa zaznamenal medziročný nárast o 5,6 mil. eur. Príjmy z rozpočtu Európskej únie medziročne klesli o 42,8 %, príjmy štátneho rozpočtu z dividend sa naopak zvýšili o 65,9 mil. eur.

Na strane výdavkov dominovali ďalšie výdavky štátneho rozpočtu, ktoré medziročne stúpli až o vyše 86 % na 13,843 mld. eur. Ministerstvo financií to odôvodňuje najmä valorizáciou platov v štátnej službe a vo verejnom záujme na úrovni takmer pol miliardy eur. V rámci rezortu obrany taktiež stúpli výdavky o 440,2 mil. eur, a to najmä v súvislosti s nákupom viacúčelových taktických lietadiel a na zvýšenú rutinnú a štandardnú údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, vrátane špeciálnych služieb. V rámci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny došlo k výraznému medziročnému nárastu výdavkov o 277,5 mil. eur, ktoré súviselo so zvyšovaním sociálnych príspevkov.

V rámci rezortu hospodárstva zase stúpli výdavky na realizáciu investície Jaguar Land Rover o 65,4 mil. eur a bola poskytnutá podpora zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky vo výške 40 mil. eur. Ministerstvo dopravy realizovalo zvýšené výdavky na výstavbu infraštruktúry vo výške 95,3 mil. eur. Ministerstvo pôdohospodárstva zvýšilo medziročne výdavky na programy podpory v rámci štátnej pomoci poľnohospodárom o 40,1 mil. eur. "Okrem vyššie uvedených titulov bolo v priebehu roka zabezpečené dofinancovanie pre sektor zdravotníctva vo výške 180 mil. eur," odôvodňuje vývoj na strane výdavkov rozpočtu ministerstvo financií.