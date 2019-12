Dokopy majú už 211 rokov: Neuveriteľný príbeh lásky, manželia oslavujú 80. výročie svadby

Obaja Hendersonovci majú dohromady 211 rokov a 175 dní a príbeh lásky, ktorý vydržal skúšku času. Na 80. výročie sobáša vzal 106-ročný John svoju 105-ročnú manželku Charlotte na jazdu kabrioletom z 20. rokov minulého storočia, tak ako to urobil na ich prvom rande, a daroval jej krásnu kyticu kvetov.

Priatelia a rodina sa zišli na oslave v komplexe pre seniorov Longhorn Village 11. decembra, pri stoloch plných jedla. Pripravili prehliadku fotografií, ktoré zachytávali manželov počas všetkých tých rokov. Do Guinnessovej knihy svetových rekordov boli ako najstarší žijúci manželia na svete zapísaní v novembri, čo pomohol prastrýkovi a pratete zariadiť Jason Free.

"Je to úžasný manželský pár, príklad veľmi šťastných manželov - sú radi v blízkosti toho druhého, radi spolu cestujú a spoločne prežívajú život," povedal Free, keď opisoval, čím sú výnimoční. Obaja sa spoznali na prednáške na Texaskej univerzite v roku 1934 a zosobášili sa v roku 1939, len niekoľko mesiacov po začiatku druhej svetovej vojny.

"Porozprávajú vám príhody z minulosti, ale nie sú do nej ponorení," dodal Free. John je najstarší žijúci bývalý futbalista Texaskej univerzity a aspoň raz do roka sa príde pozrieť na zápas klubu Longhorn, ktorý reprezentuje túto univerzitu. Futbal je vždy témou rozhovorov Johna s prasynovcom. Jim Bissett je tiež obyvateľom komplexu Longhorn Village a s manželmi sa priatelí desať rokov. "Sú to láskaví, dobrí a milí ľudia," povedal Bissett pre televíznu stanicu KXAN. A dodal: "Sú soľou zeme."

John aj Charlotte sú stále veľmi zdraví. Tvrdia, že tajomstvom dlhého života a šťastného manželstva je žiť život umiernene. A byť prívetivý k svojej manželke, doplnil John. Manželia oficiálne oslávia 80. výročie sobáša 22. decembra.