Piatok trinásteho: Napriek ochranke okradli dedičku impéria o šperky v hodnote desiatok miliónov

LONDÝN – Tamara Ecclestonová sa narodila so zlatou lyžičkou v ústach, ako sa hovorí. Je závratne bohatá, krásna, druhý raz šťastne vydatá a má všetko, čo si zmyslí. No... všetko nie. Po minulom piatku trinásteho je ľahšia o 60 miliónov eur!

Dcéra majiteľa Formuly 1 Bernieho Ecclestona, milionárka Tamara (35) so svojím manželom Jayom Rutlandom (36) a dcérkou Sophiou (5) sotva nastúpila do súkromného lietadla do Laponska, keď sa to stalo. Jej londýnske sídlo s 57 izbami v hodnote 70 miliónov libier (84 miliónov eur) si vybrali neznámi zlodeji. Zdroj: FB/T. E.

Šli naisto. Prikradli sa k domu zozadu, preliezli zadný plot, násilím otvorili okno a vnikli dnu. Za 50 minút, ktoré strávili v dome, stihli pobrať takmer všetky Tamarine cennosti, drahokamy a briliantové prstene, náušnice, náhrdelníky a svadobný dar od Jaya – náramok od Cartiera v hodnote 80-tisíc libier (takmer 100-tisíc eur), všetko dokopy v hodnote 50 miliónov libier (takmer 60 miliónov eur).

Ecclestonová žije s manželom Jayom a ich päťročnou dcérou v Londýne na ulici Kensington Palace Gardens prezývanej „Miliardársky rad“, jej sídlo s bezpečnostným plotom je takmer priamo oproti Kensingtonskému palácu. Medzi ich susedov patria zakladateľ spoločnosti Foxtons Jon Hunt, majiteľ futbalového tímu Chelsea Roman Abramovich, brunejský sultán, najbohatší muž Číny Wang Jianlin a sídli tu viacero veľvyslanectiev vrátane ruského. Zdroj: FB/T. E.

Ku krádeži došlo v piatok večer v prísne stráženom Tamarinom dome v Kensingtone napriek tomu, že sídlo je na jednej z najexkluzívnejších londýnskych ulíc, kde sú úplne bežné 24-hodinové bezpečnostné hliadky, kontrolné stanovištia polície a zákaz vjazdu vozidiel iných osôb okrem majiteľov domov. V samotnom dome Ecclestonovej boli v čase vlámania prítomní viacerí strážcovia, no zlodeji bez problémov vošli a vyšli – cez „otvorené okno“, z ktorého sa spustili na lane. Zdroj: Instagram/T. E.

Traja lupiči údajne vnikli do Tamarinho domu cez záhradu a zamierili rovno k trezorom. Mali dosť času otvoriť ich, hoci trezory boli skryté v Tamarinej a Jayovej šatni. Ani jeden by naslepo nebolo ľahké nájsť. Po takmer hodine ich vyrušila ochranka, ale podarilo sa im utiecť i s lupom.

Svedkovia uviedli, že v piatok o 23.30 hod. videli v susedstve Kensingtonského paláca pred luxusným domom Ecclestonovej tri policajné autá. Hovorca metropolitnej polície povedal: „Polícia bola v piatok 13. decembra o 23.11 hod. povolaná do rezidenčnej budovy v londýnskej časti W8, hlásené bolo vlámanie a ukradnuté množstvo šperkov vysokej hodnoty.“ Scotland Yard si už vytipoval troch podozrivých, zatiaľ však nikoho nezatkol, ale žiada možných svedkov, aby sa prihlásili.

Úplne zničená na saniach so sobmi

Dedička miliardového impéria je „úplne zničená a v šoku“. Napriek miliónovej krádeži si však tento víkend nasadila odvážnu tvár a neprerušila dovolenku v Laponsku. Trávila čas so svojou malou dcérou a manželom, viezli sa zasneženým lesom na saniach ťahaných sobmi, guľovali sa s manželom, varili si klobásy nad ohniskom a spolu piekli perníky.

Nie je to po prvý raz, čo zlodeji vykradli Ecclestonovcov. Tamarinmu bývalému švagrovi Jamesovi Stuntovi v roku 2017 vykradli dom v Belgravii, lup predstavoval 90 miliónov libier (107 miliónov eur). Polícia však vyšetrovanie ukončila o mesiac neskôr s tým, že nikoho nezatkla. V roku 2010 Tamarinmu otcovi Berniemu ukradli pred očami jeho priateľky šperk v hodnote 200-tisíc libier (239-tisíc eur).