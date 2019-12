Demonštrantov nezastrašil ani brutálny zákrok: Vrátili sa na námestie a protestovali

"Neodídeme!" skandovali v nedeľu večer demonštranti. "Zatknite nás všetkých," znelo jedno z ďalších hesiel, ktoré sa niesli námestím v centre Bejrútu. "Plačeme aj bez slzného plynu," odkazoval jeden z transparentov vedeniu krajiny, že demonštrantom je z jej stavu smutno aj bez špeiálnych prostriedkov používaných políciou. Pri nočnom zásahu polície utrpelo podľa agentúry The Associated Press (AP) zranenia najmenej 130 ľudí, pričom všetci z nich museli byť prevezení do nemocnice. Britský denník The Guardian informoval o šokujúcej brutalite zásahu a popísal scény, ako napríklad desiati policajti surovo mlátia dvoch demonštrantov ležiacich na zemi.

Demonštranti v nedeľu, niekoľko hodín po policajnom zásahu, zaútočili na lokálne sídla dvoch politických strán v menších mestách na severe krajiny a podpálili ich. Aj v Bejrúte sa sobotňajšie demonštrácie ani zo strany protestujúcich neobišli bez výtržností, demonštranti hádzali kamene na policajtov, podpaľovali smetné koše a rozbíjali výklady. Situácia je navyše komplikovaná tým, že demonštranti netvoria jednotný tábor, a medzi rôznymi časťami fragmentovanej opozície panuje napätie a dochádza aj k útokom. K tým sa uchyľujú hlavne radikálni prívrženci proiránskeho hnutia Hizballáh, ktorým prekážajú prodemokratickí demonštranti azda ešte viac ako politici, ktorí sú pri moci.

K dosiaľ najväčším nepokojom a útokom došlo po tom, čo časť prodemokratického tábora začala vyzývať na normalizáciu vzťahov s Izraelom. To vyprovokovalo stúpencov Hizballáhu, ktorý považuje Izrael za hlavného nepriateľa, k útokom a provokáciám. Podľa niektorých informácií to boli tiež stúpenci Hizballáhu, kto vyprovokoval policajný zásah proti demonštrantom.