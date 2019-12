Militanti zaútočili na vojenský tábor: Hlásia vyše 70 mŕtvych

K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil, málokto však pochybuje o tom, že za ním stáli miestni islamskí extrémisti napojení na najobávanejšiu teroristickú sieť Islamský štát. V oblasti sú totiž veľmi aktívni a nevie si s nimi rady nigerská ani francúzska armáda, ktorá tu tiež pôsobí.

Agentúra The Associated Press (AP) pripomína, že k útoku došlo len niekoľko dní pred spoločným summitom lídrov krajín západnej Afriky s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorého hlavnou témou bude otázka, či má Francúzsko v týchto krajinách naďalej ponechať svoje vojská. Macron totiž nedávno pokračovanie francúzskej vojenskej prítomnosti v Afrike spochybnil a vyhlásil, že Francúzi zostanú len v tých krajinách, ktoré ich o to nanovo požiadajú.