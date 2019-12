Pápež František vymenoval filipínskeho kardinála Tagleho do významnej funkcie vo Vatikáne

Vatikán oznámil povýšenie kardinála z Manily Tagleho (62) v nedeľu, informovala tlačová agentúra AP. Vymenovanie Tagleho do vedenia kongregácie, ktorá je zodpovedná za misijnú činnosť rímskokatolíckej cirkvi, dokazuje, akú pozornosť venuje František cirkvi v rozvojovom svete. Pozorovatelia diania vo Vatikáne už dlho označujú Tagleho talianskym pojmom "papabile", čo je duchovný, ktorý má všetky vlastnosti a schopnosti na to, aby bol jedného dňa kardinálmi zvolený za nového pápeža.

Tagleho povýšil do hodnosti kardinála v roku 2012 pápež Benedikt XVI., predchodca pápeža Františka. Filipíny sú krajinou s najväčším počtom katolíkov v Ázii. Tagle sa z Manily presťahuje do Vatikánu a to mu umožní dobre spoznať fungovanie Svätej stolice, doplnila agentúra AP.