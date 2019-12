Dostane najvyšší trest? Lisa Snyderová nesmierne kruto zabila vlastné deti a mala sex so psom

Lisu Snyderovú (36) zatkli 2. decembra v Berks County v Pensylvánii a obvinili ju z vraždy jej detí, ale nielen to. Prokuratúra obviňuje ženu aj zo sodomie (zoofílie v sexuálnom zmysle) a krutého zaobchádzania so zvieraťom. Stalo sa tak vyše mesiaca po hroznom náleze mŕtvol.



Lisa Snyder, Berks County mom charged today in the deaths of both of her young children who were found hanging in the basement of their home in late September. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/OIjFe7gKQU