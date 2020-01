Ľudia sa už za internetovú anonymitu neskryjú: Blockchain bude bojovať proti dezinfomáciám

BRATISLAVA - Technológia blockchain by už v blízkej budúcnosti mohla slúžiť ako významný prostriedok boja proti dezinformáciám a online urážkam. Uviedol to expert na blockchain Matej Michalko z IT spoločnosti Decent.

„Schopnosť vystopovať obsah až k jeho pôvodnému tvorcovi a možnosť overiť všetky fázy jeho distribúcie by mohla pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok pre tých, ktorí sa dnes skrývajú za anonymitu, a mohla by pomôcť stíhať vážne prípady,“ uviedol Michalko.Technológia dokáže podľa neho poskytnúť transparentnosť, potvrdenie a dohľadanie zdroja informácie, niečo ako transparentný hodnotiaci systém, ktorý je neprepísateľný a nemenný. Blockchain na overenie pravosti fotografií pred časom ako prvé periodikum na svete začal využívať americký denník New York Times.

„V praxi by to fungovalo tak, že každý autor informácie, či už novinár, fotograf alebo politik, by dostal unikátne označenie, nejaký účet. Iba on by vlastnil kľúč, ktorým elektronicky podpisuje informácie, čiže články, vyjadrenia či fotografie, ktoré zverejňuje a dáva do éteru. Informácia sa tak stane zapísaná a nemenná. Ľudia si tak môžu pohodlne dohľadať pôvodnú informáciu, a teda odhaliť, keď si niekto neskôr protirečí alebo používa odkazy na vymyslený zdroj informácií. Samozrejme, podmienkou vždy bude vôľa autora informácie. Inými slovami, redakcie, prispievatelia, verejne činné osoby musia s takouto verejnou kontrolou najprv súhlasiť,“ vysvetlil expert.

K tomu, aby takýto systém mohol fungovať, je potrebné vybudovať aj užívateľsky priateľskú infraštruktúru, aby si laická verejnosť vedela informácie overiť. Blockchain sa u nás doteraz podľa odborníka vnímala najmä ako technológia využiteľná pri ukladaní zdravotných záznamov pacientov, pri zaznamenávaní pôvodu potravín či pri finančných transakciách.