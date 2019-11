Nech žije byrokracia: Ak vás v Texase úradne vyhlásia za mŕtveho, ste mŕtvi, hoci prídete na úrad osobne

Podľa amerického média CNN v niekoľkých telefonických hovoroch Sherry zistila, že ju úrad sociálneho zabezpečenia vyhlásil za mŕtvu. Úrady jej tým spôsobili nemalé problémy.

„Moju bankovú kartu pokladničné terminály všade odmietali, nemohla som si vybrať peniaze, kúpiť lieky, jedlo, nemohla som robiť nič. Ani neviem, ako dlho som bola mŕtva, než som to zistila,“ povedala seniorka. Zrušili jej aj zdravotné poistenie a teraz musí čakať, kým ju úrady „oživia“. To sa však pre byrokraciu môže poriadne natiahnuť. „Šla som na ich najbližšiu pobočku, ale povedali mi, že oživenie môže trvať až 45 dní,“ sťažuje sa seniorka.

Sherry Ellis tells me she's been in limbo for the past week. The Social Security Administration classified her as dead, even though she's still alive.



"You're dead to the world, but you're not dead," she said. "It's a lonely feeling."https://t.co/SgTEmKYZS8 pic.twitter.com/qdTnPe6eXQ