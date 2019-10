Pavlína (†38) odišla do Egypta: O pár dní ju našli mŕtvu v apartmáne, mrazivé slová jej sestry

HURGADA/PRAHA – Pavlínino bezduché telo bolo objavené v apartmáne v egyptskej Hurgade. Češka tam zomrela minulý týždeň a jej sestra sa usiluje zabezpečiť prepravu jej tela do Česka, na čo jej chýbajú peniaze.

Pavlína Š. (38) odcestovala do Egypta v júni tohto roka. V Hurgade vlastnila apartmán. „Chcela tam žiť a nájsť si prácu, do Česka sa už neplánovala vrátiť,“ povedala pre televíziu Nova jej sestra Dana.

Pri Pavlíninom tele, ktoré objavili v jej apartmáne zrejme niekoľko dní po smrti, vraj ležali lieky proti depresiám. Dana už pozná výsledky pitvy. Podľa nich sa jej sestra predávkovala. „Zlyhalo jej srdce. Nevydržalo všetky tie lieky,“ povedala žena. „V živote jej ublížilo naozaj veľa ľudí,“ dodala Dana, ktorá si myslí, že to mohol byť jeden z dôvodov, prečo si Pavlína vzala na život.

Na snímke Pavlína (vľavo) a jej sestra Dana (vpravo). Zdroj: Go Found Me

„Môžeme potvrdiť úmrtie českej občianky v Egypte. Zastupiteľský úrad je v kontakte s jej rodinou, ktorej poskytuje pomoc,“ potvrdila televízii hovorkyňa ministerstva zahraničia Zuzana Štíchová.

Danu v súčasnosti trápi, ako previezť telo milovanej sestry do Česka, lebo Pavlína údajne nemala nijaké poistenie. Prevoz tela do vlasti vyjde na 4500 eur. „Veľmi všetkých prosím o pomoc. Chcem sa so svojou sestrou naposledy rozlúčiť,“ dodala Dana, ktorá založila finančnú zbierku.