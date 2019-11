Škandál na výletnej lodi: Dvojica priveľmi hlučným sexom ohrozila bezpečnosť spolupasažierov

Dvojica sa podľa nemeckého časopisu Reise Reporter v apríli vydala s cestovnou firmou TUI Cruises na dvojtýždňovú okružnú plavbu po Karibiku na výletnej lodi Mein Schiff 5. Hneď v prvý deň však pár z lode vysadili.

Renate F. a jej manžel Volker priznali, že pri sexe zabudli zavrieť dvere na balkón ich kabíny. Renate uviedla, že býva počas intímneho styku pomerne „vášnivá a hlasitá“.

Zároveň dodala, že sa predtým nahlas pohádali. Zdôraznila však, že spor nezahŕňal násilie a nespôsobil v kabíne nijakú škodu. A sex bol vraj z jej strany dobrovoľný. Zdroj: internet Zatiaľ čo Renate si po styku šla na balkón zapáliť a Volker si užíval sprchu, prišla za nimi manažérka lode spolu s bezpečnostným pracovníkom. Požiadala dvojicu, aby opustila loď, údajne z bezpečnostných dôvodov. Manželov nakoniec vysadili na ostrove Barbados. S pomocou Renatinej matky si rezervovali let do Paríža. Z francúzskeho hlavného mesta sa potom vlakom dostali do Nemecka. Za plavbu na výletnej lodi, kde strávili iba deň, zaplatili 5 800 eur. Cesta taxíkom k hotelu na Barbadose, kde zostali tri noci, ich stála asi tisíc eur. Spiatočný let do Paríža ich vyšiel na 1 950 eur, ubytovanie pred cestou do Nemecka na 135 eur a cesta vlakom do Frankfurtu na 454 eur.

A preto teraz chystajú žalobu. Tvrdia, že spoločnosť porušila svoje povinnosti, keď im nezariadila ubytovanie a spiatočnú cestu. Renate tvrdí, že predčasné ukončenie plavby v nej vyvolalo traumu. Od firmy preto chce kompenzáciu. Zdroj: Getty Images Hovorkyňa spoločnosti uviedla pre portál Newsweek, že dvojicu požiadali, aby opustila loď pre incident, ktorý súvisel s bezpečnosťou. „Urobili sme to s cieľom chrániť bezpečnosť hostí i ostatných cestujúcich,“ uviedla vo vyhlásení cestovka TUI Cruises. S Renate si údajne vymenila korešpondenciu, v ktorej jej vysvetlila svoje stanovisko. Detaily incidentu a korešpondencie nechcela komentovať s tým, že musí chrániť osobné práva hostí. O tom, že by dvojica pripravovala žalobu, nemá nijaké informácie.