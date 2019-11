Bizarné VIDEO z diaľnice: Vodiča ofúkla formula, polícia už vie, kto ju pilotoval

Polícia vypátrala vodiča, ktorý mal viesť formulu na diaľnici D4.

Zdroj: Youtube/Týdeník Policie

PŘÍBRAM – Polícia už vie, kto mal pilotovať formulu na diaľnici D4 medzi Příbramom a Dobříšom. Mal to byť 45-ročný muž, ktorému teraz hrozí pokuta až do výšky 10-tisíc korún (viac než 390 eur) a zákaz činnosti do jedného roka za ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky.