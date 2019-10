VIDEO Nahé fotky, vodná fajka a vzťahy v trojke: Americkú političku dobehla rozšafná minulosť

Cíti sa ako obeť „ohováračskej kampane“ vedenej jej manželom, s ktorým sa práve búrlivo rozvádza, ale aj s republikánskymi oponentmi. Bisexuálne orientovaná Katie Hillová (32) bola podľa denníka Daily Mail zvolená vlani v novembri vo volebnom obvode v Kalifornii, ktorý až doteraz ovládali republikáni. Považovali ju za výraznú postavu v nastupujúcej mladej garde demokratov. Pred desiatimi dňami však konzervatívne médiá zverejnili články vyčítajúce Hillovej, že vlani a predvlani udržiavala vzťah s mladou členkou svojho volebného štábu, a to spoločne so svojím manželom. Rovnaké médiá jej tiež prisúdili vzťah s jej asistentkou. Hillová mala udržiavať vzťah s Morgan Desjardinsovou z kalifornskej Santa Clarity, na verejnosť prenikli nahé fotky americkej političky, ako v Evinom rúchu češe svojej milej vlasy a bozkáva sa s ňou. Zdroj: Facebook Diskusie vyvolala i nahá fotka blondíny Hillovej, na ktorej v roku 2017 fajčí z bongu a odhaľuje aj svoje tetovanie nad intímnymi partiami – nápadne podobné železnému krížu, čo je znak neslávne známy predovšetkým z éry nacistického Nemecka. Etická komisia Snemovne reprezentantov v stredu oznámila, že túto záležitosť vyšetrí, pretože nové pravidlá prijaté pod tlakom hnutí #MeToo proti sexuálnemu obťažovaniu zakazujú zákonodarcom ľúbostné dobrodružstvá s podriadenými. Hillová prvý vzťah priznala, druhý však poprela. Napriek tomu oznámila, že mieni odstúpiť. „Nechcem napomôcť k zneužitiu (môjho prípadu) počas terajšej ústavnej krízy,“ vysvetlila v narážke na vyšetrovanie prezidenta Donalda Trumpa pre možné zosadenie z úradu. Rozhodnutie Hillovej vyvolalo protichodné komentáre. Šéfka demokratov v Kongrese Nancy Pelosiová sa domnieva, že „chyba v úsudku“ zabránila jej kolegyni pokračovať v práci v Snemovni reprezentantov. „Musíme v Kongrese zabezpečiť ovzdušie integrity a dôstojnosti,“ dodala.

Naopak komentátorka listu Los Angeles Times Robin Abcarianová si myslí, že Hillová nemala hodiť uterák do ringu. „Politici robia omnoho horšie veci a prejde im to,“ napísala. Štyria zákonodarcovia síce počas dvoch posledných rokov odstúpili, ale stalo sa tak až potom, ako boli obvinení zo sexuálneho obťažovania, pripomenula s tým, že naproti tomu Hillová sa iba zaplietla do vzťahov s obojstranným súhlasom. „Katie nebola vyšetrovaná. Neočierňujú ju preto, že by niekomu ublížila, ale len preto, že je iná,“ zastal sa kolegyne republikánsky zákonodarca z Floridy Matt Gaetz. Zdroj: Instagram Odstúpenie zákonodarkyne budí podľa agentúry AP otázky, či sa na ženy vo verejnom živote nekladú vyššie nároky než na mužov. Sexuálne škandály nie sú v americkej politike nijakou novinkou, ale väčšinou sa týkajú mužov. Jeden z kolegov Hillovej v Kongrese, republikán Duncan Hunter z Kalifornie sa uchádza o znovuzvolenie napriek tomu, že je obvinený z využívania volebných fondov na financovanie romantických flirtov, odolal výzvam na odstúpenie i po svojom obvinení, ktoré označuje za politicky motivované. Zdroj: Instagram Podľa docentky Tiffany Barnesovej z University of Kentucky jej výskum ukázal, že niektorí voliči sú kritickejší voči ženám zapleteným do sexuálnych škandálov. U voličov, ktorí zastávajú „nepriateľské sexistické postoje“ a veria, že ženy pokročili v spoločnosti príliš ďaleko, je menej pravdepodobné, že znovu zvolia kandidátku po sexuálnom škandále než muža s rovnako pošramotenou povesťou.