Islamista Dominik z východu Slovenska čelí deväťročnému trestu za prípravu teroristického útoku

Senát Mestského súdu v Prahe podľa českého denníka iDnes uzavrel hlavné pojednávanie a teraz sa uskutočňujú záverečné reči strán. Žalobca pre muža navrhol deväťročný trest vo väznici s najprísnejším režimom a aj vyhostenie z Českej republiky na neurčito.

Slováka Dominika Kobulnického fascinoval radikálny islam a teroristický Daeš. To sa prejavovalo napríklad v tom, ako sa obliekal. Vo svojej záverečnej reči to zdôraznil štátny zástupca Martin Bílý. „Je zjavné, že to preňho bolo ako droga,“ popísal žalobca Kobulnického vzťah k militantnému učeniu. Závery žalobcu napadla v rozsiahlej argumentácii obhajoba. „Môj klient sa od počiatku cíti nevinný. Tvrdenie obžaloby sa nepodarilo preukázať,“ povedala advokátka Lucia Švecová. Podľa nej svedkovia popísali jej klienta ako milého a pokojného chlapca.

Zdroj: Facebook/Abdul Rahman Obhajkyňa spochybnila aj znalecké expertízy a svedectvá, ktoré by jej mandanta mohlo spájať s radikálnym islamom a terorizmom. I pyrotechnika, ktorú zaistili policajti v Kobulnického byte podľa obhajoby mala slúžiť len na výrobu zábavnej pyrotechniky.

Kobulnický vinu popiera, ale mal vražedné myšlienky