Ďalšia streľba na strednej škole v USA: Jeden zranený, strelec je na úteku

Zástupkyňa miestnej polície Summer Gloeckner uviedla, že nie je dôvod sa obávať "aktívneho strelca". Dodala, že muža so zranením v oblasti brucha previezli do nemocnice, no bližšie detaily o jeho zdravotnom stave neposkytla.

Nie je známe, či sa strelec a obeť poznali. Prípad sa stal v utorok ráno na pôde Ridgway High School. Úrady okrem tejto školy zatvorili aj neďaleké Santa Rosa High School a Santa Rosa Junior College.