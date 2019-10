Konšpirátori zneužívajú smrť legendy: Roztrhlo sa vrece s dezinformáciami o Gottovi

BRATISLAVA/PRAHA - Smrť českého speváka Karla Gotta rezonuje u nás aj našich západných susedov už niekoľko dní. Mnohí si spomínajú na to, ako mali tú česť s ním pracovať, stretnúť sa, porozprávať, ako im utkvel v pamäti jeho koncert, keď zavítal do ich mesta. Aj takáto tragická udalosť je však pre niektorých spôsobom, ako sa dá na nej priživiť alebo šíriť vlastné videnie sveta a dezinformácie.

Podľa portálu manipulatori.cz právnik hnutia Trikolóra už 12 hodín po smrti speváka začal s nechutným PR, keď potvrdil, že sa chystá petícia na premenovanie pražského Letiska Václava Havla. Letisko by malo niesť meno zosnulého umelca.

«Я хотел бы для вас, космонавтов, и для вас, которые дома сидят, спеть песню про отчий дом»: Умер Карел Готт, чешский соловей, золотой голос советской эстрады и главный символ дружбы народов соцлагеря pic.twitter.com/GVnoc2gpJ1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2. októbra 2019

"Zomrel Karel Gott, český slávik, zlatý hlas sovietskej estrády a hlavný symbol družby národov socialistického tábora," napísal na Twitteri Rus Dmitrij Smirnov, zvláštny korešpondent Komsomolskej Pravdy. Tento zvláštny pohľad na minulosť neušiel pozornosti českého politika a predsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, ktorý naň sarkasticky reagoval vlastným statusom: "A tá anticharta... o mŕtvych len dobre. Aj tak nám vláda tají, že ho na príklad EÚ utĺkli migranti". Nie všetkým však došlo, že išlo o sarkazmus.

Zdroj: SITA

Z niektorých komentujúcich sa zase stali odborníci na všetko. V tomto prípade najmä na medicínu. Istý muž na portáli novinky.cz uviedol, že "liek proti jeho chorobe vymyslel pán profesor Holý. Bohužiaľ, bol to jeden z nádejných projektov, ktorý Drahoš ako prezident Akadémie vied zarezal, takže ho dokončovali Američania a Kanaďania... Bohužiaľ, kvôli meškaniu vývoja sa Karel Gott tohto lieku nedožil". V podstate tak môže podľa neho za smrť Karla Gotta český politik Jiří Drahoš, ktorý v rokoch 2009-2017 zastával funkciu predsedu Akadémie vied ČR.

Podľa popredného českého odborníka na hematoonkólógiu a onkológiu Pavla Klenera, ktorý poskytol vyjadrenie pre server Seznam Zprávy, však žiadny liek na akútnu leukémiu neexistuje. Dá sa jedine transplantovať kostná dreň alebo podstúpiť chemoterapiu. Aj keby sa lekári pokúšali o nejakú invazívnu liečbu, Karel Gott by iba veľmi trpel a neviedlo by to k žiadnemu výsledku.

Zdroj: Jan Zemiar

Konšpiračný časopis Zem a vek zase v článku o Gottovi vyzdvihol jeho výroky o iluminátoch. "Nejeden politik by rád videl Karla Gotta na svojom bilboarde, či predvolebnom večierku. Lepšiu reklamu si snáď len ťažko predstaviť. Spevák sa však politicky neangažoval. Jedným z dôvodov bola i jeho názorová nezhoda so všeobecne prijatými mediálnymi pravdami. Posledných 20 rokov svojho života sa do povedomia dostal svojimi výrokmi o iluminátoch, ktorí vládnu svetu," napísal autor článku, ktorý si takto zaspomínal na speváka.