Verejnosť vzdáva hold zosnulej legende (†80): Záujem o kondolenčnú knihu na počesť Gotta je veľký

"Od prvých minút sa tvorili zástupy ľudí, ktorí sa rozhodli aj takto vzdať hold zosnulej speváckej legende," informoval o piatkovej situácii v priestoroch pred budovou Veľvyslanectva ČR na Hviezdoslovovom námestí v Bratislave zástupca veľvyslanca Pavel Sladký."Miestnosť s kondolenčnou knihou sme nechali otvorenú aj počas obeda, teda aj mimo pôvodne určeného času," informoval.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Česká ambasáda sprístupnila kondolenčnú knihu pre verejnosť v piatok a v pondelok 7. 10. v čase od 9.30 do 11.30 h a od 14.00 do 16.00 h. Veľvyslanec Tomáš Tuhý, ktorý kondolenčný odkaz využil ako prvý, avizoval, že v prípade veľkého záujmu veľvyslanectvo čas pre verejnosť upraví. Vo štvrtok 3. 10. už do kondolenčnej knihy prispeli i predseda Národnej rady SR Andrej Danko a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Kondolenčnú knihu so všetkými odkazmi odovzdajú neskôr pozostalým. Karel Gott zomrel krátko pred polnocou v utorok 1. októbra, po boji s akútnou leukémiou. Verejná rozlúčka so 42-násobným zlatým slávikom bude v piatok 11. októbra v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe. Verejnosť sa tam s ním bude môcť rozlúčiť od 8.00 h do 22.00 h. Omša pre pozvaných sa uskutoční o deň neskôr v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade. Gotta pochovajú so štátnymi poctami.

Štátny smútok bude v sobotu 12. októbra

Česká vláda sa chystá vyhlásiť na sobotu 12. októbra štátny smútok po úmrtí speváka Karla Gotta. V ten deň sa bude konať umelcov pohreb so štátnymi poctami vrátane zádušnej omše v Katedrále svätého Víta. V piatok to oznámil český premiér Andrej Babiš a následne portál spravodajskej televízie ČT24.

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš, Dano Veselský

Podľa Babiša bude pohreb logisticky veľmi náročný, pretože záujem verejnosti je obrovský, a navyše, Úrad vlády má na to iba týždeň. Babiš pôvodne navrhol štátny pohreb, ak s tým rodina zosnulého bude súhlasiť, nakoniec pôjde o pohreb so štátnymi poctami. Prezident Miloš Zeman počíta s uctením pamiatky, ale už teraz sú štátne vlajky na Pražskom hrade a na zámku v Lánoch spustené na pol žrde, oznámil v piatok Zemanov hovorca Jiří Ovčáček.

Pohreb so štátnymi poctami​

Vláda podľa slov Babiša od začiatku komunikuje so spevákovou rodinou. Tá už vo štvrtok informovala, že sa rozhodla pre pohreb so štátnymi poctami. Verejnosť sa bude môcť s Gottom naposledy rozlúčiť v piatok 11. októbra od 08.00 h do 22.00 h v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe, ako uviedla vdova Ivana Gottová na oficiálnej webovej stránke speváka.

Zádušná omša na druhý deň sa bude konať od 11.00 h pre pozvaných hostí v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade, slúžiť ju bude kardinál Dominik Duka a organizuje ju Úrad vlády. Podrobnosti budú známe v utorok 8. októbra, informoval portál ČT24. Duka vo štvrtok na Twitteri napísal, že o zádušnú omšu za manžela ho poprosila Ivana Gottová a "rád jej prosbe vyhovie".