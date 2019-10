Hanba na kvadrát: Slováci vo Viedni okradli invalida, slopali, fetovali, sexovali, no súdu sa vyhli

Jeden z obžalovaných, Slovák (37) utrpel podľa rakúskeho média Meinbezirk.at epileptický záchvat počas zatknutia pre iný trestný čin, zranil sa a je teraz v nemocnici, ako vysvetlil jeho obhajca Peter Resch. Jeho 50-ročný krajan opustil krajinu koncom júla z dôvodu zákazu pobytu v Rakúsku. Prokurátor obvinil oboch Slovákov, že v júni tohto roku v parku St. Pölten zaútočili na 62-ročného muža, ktorý bol schopný pohybu len s pomocou chodúľky, a ukradli mu peňaženku so sumou 1 770 eur. Ako uviedol procedurálny asistent Christian Kies, 43-ročný Slovák sa priznal, že si za svoju časť lupu kúpil nový telefón. Trio, do ktorého patril aj muž obvinený zo znásilnenia, strávilo spolu dve noci v penzióne. Zdroj: Getty Images Hlavnou témou v tomto procese však bolo znásilnenie 28-ročnej ženy, ​​ktorá sa v procese tiež neobjavila. Cestu naň si nemohla dovoliť a predpokladala, že ju dovezie polícia, ako sudkyňu telefonicky informovala právnička Doris Wais-Pfefferová niekoľko minút pred začatím súdneho konania. „Môžete ma sledovať, alebo ste opitý?“ spýtala sa napokon sudkyňa 58-ročného obžalovaného, ​​ktorý pripustil, že si musí denne vypiť. Zvyčajne dva až šesť litrov vína denne, tesne pred procesom však len liter. K obžalobe zo sexuálneho zneužívania sa s úsmevom vyjadril: „Nevinný“. Zdroj: Getty Images Samozrejme, že v polovici novembra 2018 došlo medzi ním a tou ženou v jeho byte k sexu, ako už stokrát predtým. Navštevovala ho až štyrikrát týždenne. „Za všetko som zaplatil, predtým som ju nechal, aby sa osprchovala a potom sa dala po....ť,“ vysvetlil muž. Pozná ju od šiestich rokov, má s ňou sexuálny vzťah asi sedem rokov a ona mu okrem toho dlhuje 5-tisíc eur. Pri akcii boli aj dvaja Slováci. Alkohol ako vždy tiekol prúdom a kombinovali ho s drogami a marihuanou, ktoré žena priniesla. „Nasávali sme, ondiali sme, hulili sme,“ zhrnul muž priebeh noci opakovane prerušovaný sexom. Iba raz sa stalo, že ponúkol aj Slovákov ležiacich vedľa, aby si dámou poslúžili. 50-ročný Slovák však vypil dve až tri fľaše vodky a muž si nedokázal predstaviť, že by si to dáma nevšimla.

Napokon sudkyňa na základe hlučných protestov 58-ročného muža konanie prerušila.