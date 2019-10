Na súde na neho pokrikovali, že je vrah: FOTO Drogový boss mal pred očami syna zastreliť družku

PLZEŇ – Na Krajskom súde v Plzni vo štvrtok začalo hlavné pojednávanie so 44-ročným kosovským Albáncom Albertom Aliuom, ktorý čelí obžalobe z vraždy jeho družky (37), ktorú podľa obžaloby vlani v októbri strelil do hlavy nezákonne držanou zbraňou. Skutku, ktorý sa stal v Rokycanoch, sa mal dopustiť v skúšobnej lehote, pretože v auguste 2017 bol podmienečne prepustený z väzenia, kde si odpykával 10-ročný trest za obchodovanie s drogami do Nemecka. Za vraždu mu hrozí až 18 rokov väzenia, obžaloba ho viní aj z nedovoleného ozbrojovania.

Aliu podľa obžaloby vlani 18. októbra okolo 22:00 prišiel svojím autom pred jednu rokycanskú firmu, pred ktorou čakala v aute jeho družka na kamarátku. Vystúpil zo svojho auta a šiel k autu, v ktorom žena sedela na sedadle spolujazdca. Otvoril dvere a po krátkej hádke vytiahol z vnútorného vrecka bundy pištoľ kalibru deväť milimetrov, namieril ju žene do tváre a vystrelil, uviedol v obžalobe prokurátor.

Strela prešla ženinou tvárou, roztrieštila čeľusť, vyrazila dva zuby, prešla jazykom, odlomila časti dvoch krčných stavcov, roztrhla chrbtovú tepnu a poškodila miechu. Žena aj napriek vysoko odbornej starostlivosti na neurochirurgickej klinike plzenskej fakultnej nemocnice o 11 dní neskôr zomrela. V okamihu, keď na ňu Aliu vystrelil, sedel na zadnej sedačke auta ich päťročný syn, stojí v spise.

Hoci podľa obžaloby konal Aliu s úmyslom ženu zabiť, on sám to na štvrtkovom súde, z ktorého priniesol video server iDNES.cz, odmietol. V obsiahlej výpovedi, v ktorej sa zaoberal vzťahom so ženou, ktorá ho podľa jeho slov niekoľkokrát v minulosti podviedla, povedal, že keby ju chcel zabiť, mohol to urobiť už dávno.

Pripustil, že sa spolu hádali, ale vraj hlavne kvôli výchove detí. Nikdy ju ale nezbil, povedal. Na súde povedal, že v osudný deň vyšiel výstrel z jeho zbrane nešťastnou náhodou. Otočil sa vraj na syna na zadnom sedadle, keď zrazu zbraň vystrelila, všade bolo plno dymu, povedal. Opísal, že potom nasadol do auta, išiel k ženinmu otcovi a povedal mu, že družku asi zranil. Viac si vraj nepamätá. Ďalším autom potom odišiel do Plzne, pri Božkove vyhodil zbraň, cestou sa zbavil aj telefónu.

Na chodbe súdu aj v pojednávacej sieni boli príbuzní mŕtvej ženy. Pokrikovali na neho, že je vrah. K súdu prišli v bielych tričkách s rodinnými fotografiami zavraždenej.

Jej rodičia, sestra a deti požadujú od Aliua uhradenie ujmy za viac ako 10 miliónov korún (cca 388-tisíc eur), z toho pre každé z detí vo veku 14, 9 a 6 rokov chce ženina rodina 3 milióny korún (viac ako 116-tisíc eur). Zdravotná poisťovňa požaduje náhradu ďalšieho pol milióna korún (skoro 19,5-tisíc eur).

Aliua podľa dokumentácie zadržala o necelé dve hodiny po čine zásahová jednotka na plzenskom sídlisku pred domom, v ktorom žije jeho bratranec.

Za obstarávanie pervitínu a heroínu záujemcom v Nemecku odsúdil plzenský súd Aliua v roku 2011. Predtým ho ale súdy dvakrát oslobodili. Trest mu vymeral až na tretíkrát nový senát, ktorý nariadil vrchný súd. Aliu sa potom vyhýbal nástupu do väzenia a polícia ho zadržala až v roku 2013 po dramatickej naháňačke na diaľnici D5.