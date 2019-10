Predavačka neverila vlastným očiam: FOTO Do obchodu jej vošiel urastený jeleň

Jeleň mal v paroží zapletené husté lístie.

Zdroj: SITA/Ufficio Stampa Provincia di Belluno via AP

CORTINA D´AMPEZZO - Urastený jeleň zablúdil v utorok do obchodu s krojmi v talianskom alpskom stredisku Cortina d'Ampezzo, na čo miestni zverolekári použili uspávacie prostriedky, aby ho mohli odviezť naspäť do lesa. Agentúry DPA a APA to uviedli s odvolaním sa na správu talianskej tlačovej služby ANSA.