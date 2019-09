Do ulíc vyšli aj obyvatelia Sydney: Odštartovali globálne protesty na podporu Hongkongu

Išlo o jeden z najväčších pochodov solidarity v Sydney od marca, keď začalo vyvíjať aktivity hongkonské prodemokratické hnutie. V čiernom odetí účastníci pochodu skandovali v sydneyských uliciach heslá ako "Choďte si za svojím cieľom!" na povzbudenie demonštrantov v Hongkongu. Niekoľkí protestujúci niesli transparenty s nápisom "Zachráňte Hongkong!" a "Stop tyranii", zatiaľ čo iní držali v rukách žlté dáždniky alebo rozdávali papierové skladačky origami.

Pročínski demonštranti sa držali v úzadí, snažiac sa vyhnúť napätej situácii, aká nastala v auguste, keď v rovnaký deň usporiadali demonštrácie oba opozičné tábory, čo vyústilo do konfrontácií. "Stále veríme v jedinú krajinu s dvoma systémami, ale vláda musí rešpektovať základný zákon. Nie je to o nezávislosti," uviedol pre AFP jeden z demonštrantov v Sydney a dodal, že hlavná správkyňa Hongkongu Carrie Lamová by mala zriadiť nezávislý výbor na vyšetrovanie údajnej policajnej brutality.

Podobné manifestácie sa konajú vo vyše 40 mestách sveta a sú súčasťou globálneho dňa vyjadrenia podpory hongkonským protestom. Hongkongom otriasajú už druhý deň po sebe nové potýčky medzi demonštrantami a poriadkovými silami, ktoré vo frekventovanej nákupnej štvrti Causeway Bay použili proti zhromaždenému davu slzotvorný plyn.

Aktivisti zintenzívnili svoju štvormesačnú prodemokratickú kampaň pred nastávajúcimi oslavami 70. výročia nastolenia komunistickej moci v Číne, ktoré chce Peking využiť na prezentáciu krajiny ako superveľmoci. Pokračujúce nepokoje v Hongkongu by mohli zatieniť tento veľkolepý program ústrednej vlády, keďže toto poloautonómne mesto zmieta hnev nad eróziou svojich špeciálnych slobôd pod nadvládou Pekingu. Počas uplynulých 17 týždňov zaznamenal Hongkong najväčšie spoločensko-politické nepokoje od roku 1997, keď prešiel spod britskej administratívy pod kontrolu Číny.