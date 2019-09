Trump čelí najväčšiemu škandálu svojej vlády! Zachráni ho jediný dôkaz? Biely dom zverejnil PREPIS telefonátu

WASHINGTON – Americkí demokrati ohlásili zahájenie procesu ústavnej žaloby proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Štrnásť mesiacov pred voľbami sa vedenie podujalo na rázny krok, ktorý môže teoreticky viesť až k odvolaniu prezidenta. Impeachment je vo vzduchu odo dňa, keď Trump nastúpil do prezidentského úradu. Podľa prezidenta však v telefonáte nebolo nič zlé a je to len hon na čarodejnice zo strany demokratov. Biely dom zverejnil prepis rozhovoru.

Donald Trump momentálne podľa amerických médií zvažuje taktiku boja s opozičnými demokratmi, ktorí ohlásili frontálny útok na šéfa Bieleho domu vo forme ústavnej žaloby, tzv. impeachmentu. Dôvodom je škandál okolo telefonátu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym. V telefonáte mal vyzvať k obnoveniu kauzy syna Joea Bidena, jedného z kandidátov na prezidenta za demokratov. Trump údajne hrozil, že v opačnom prípade Kyjev nedostane sľúbenú pomoc. Po včerajšom ozname dnes Biely dom komunikáciu zverejnil.

Zdroj: Twitter/The White House

Trump zverejnil prepis rozhovoru so Zelenským

Trump ešte v nedeľu priznal, že so Zelenským telefonoval, no obvinenia odmietol. Komunikáciu dnes na Twitteri zverejnil Biely dom. Prepis telefonátu potvrdil, že americký prezident hovoril o vyšetrovaní Bidena. Trump žiadal, aby sa Ukrajina o prípade porozprávala s americkým ministrom spravodlivosti Williamom Barrom. Opakovane naliehal a žiadal Zelenského, aby spolupracoval s jeho osobným právnikom Rudym Giulianim a ministrom spravodlivosti Spojených štátov Williamom Barrom pri vyšetrovaní namierenom voči bývalému americkému viceprezidentovi Joeovi Bidenovi.

Zdroj: Twitter/The White House

Trump v tomto rozhovore vyjadroval nepodložené podozrenie, že Biden chcel zasahovať do vyšetrovania ukrajinskej prokuratúry, týkajúceho sa jeho syna Huntera. „Veľa sa hovorí o Bidenovom synovi a o tom, že Biden zastavil stíhanie. Ľudia chcú zistiť, o čo išlo, takže čokoľvek, čo dokážete spolu s generálnym prokurátorom urobiť, bude skvelé,“ povedal Trump.

Zdroj: Twitter/The White House

Trump priamo nepovedal, aby sa pozreli na vyšetrovanie Huntera Bidena, no niekoľkokrát povedal, aké boli Spojené štáty „dobré na Ukrajinu“. Vyžadoval, aby sa pozreli na odvolanie niekdajšieho ukrajinského generálneho prokurátora. Americké médiá, vrátane CNN, uviedli, že prepis má len päť strán. Napriek tomu, že to nehovorí priamo, Trump chce, aby si preverili jeho súpera Bidena. To, že chcel od Ukrajiny láskavosť, je však faktom. Trump po zverejnení prepisu napísal ďalší príspevok na Twitter. „Ospravedlnia sa demokrati potom, čo zistia, čo sme povedali v rozhovore? Mali by, dokonalý rozhovor, dostal som vás, prekvapenie!“ napísal.

Zdroj: Twitter/Donald Trump

Trump hľadá taktiku proti impeachmentu

Demokrati ohlásili zahájenie procesu impeachmentu tento utorok. Prezident si ústavnú žalobu podľa nich vyslúžil neobjasnenými okolnosťami okolo júlového telefonátu. Trump preto obklopený rodinou a poradcami zvažuje taktiku boja s opozičnými demokratmi. Ľudia okolo neho sú však názorovo rozdelení. Škandál okolo telefonátu môže podľa jednej časti negatívne ovplyvniť Trumpovu predvolebnú kampaň, zároveň sa však môže obrátiť proti svojim pôvodcom. Varovaním je aj impeachment voči Billovi Clintonovi. Republikáni sa ho snažili odvolať v roku 1998, no po neúspešnom pokuse stúpla jeho popularita na niečo vyše 70 percent.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Rozhodnutie demokratov podľa The Wall Street Journal niektorí Trumpovi poradcovia privítali, pretože sú presvedčení, že sa takýto krok prezidentovým odporcom vypomstí. Sám Trump na Twitteri napísal, že možnosť ústavnej žaloby zvýši jeho volebné šance a v konečnom dôsledku je to pre neho pozitívne. Podľa neho ak demokrati proces odštartujú, v budúcoročných voľbách prehrajú. Zamietnutie žaloby by aj podľa agentúry DPA počas prezidentskej kampane demokratom vo voľbách uškodila.

Hon na čarodejnice

Trump sa nezdržal ani ostrej kritiky voči demokratom na sociálnej sieti. Podľa neho spustili nový hon na čarodejnice a prezidenta prenasledujú. Nesťažoval sa len v jednom príspevku, no hneď v niekoľkých za sebou. Rozhodilo ho totiž, že ukrajinský škandál zatienil jeho utorkový prejav za zasadaní Valného zhromaždenia OSN. „Tak dôležitý deň pre Spojené národy, toľko práce a toľko úspechov a demokrati to museli zámerne zničiť a poškodiť ho nezmyselnými mimoriadnymi správami alias honom na čarodejnice. Pre našu krajinu je to veľmi zlé!“

Zdroj: Twitter/Donald Trump

Výlev na Twitteri

Neskončilo sa to však pri jednom príspevku. Nasledoval twitterový útok zdeseného a nahnevaného prezidenta na jeho politických odporcov. „Pelosi, Nadler, Schiff a, samozrejme, Maxine Watersová! Verili by ste tomu?“ Pokračoval ďalej. „Nikdy ani nevideli prepis rozhovoru. Totálny hon na čarodejnice,“ napísal. „Týranie prezidenta!“ dodal. Za hodinu tak napísal štyri príspevky.

Zdroj: Twitter/Donald Trump

Hodinu po sérii príspevkov informoval, že štátny tajomník Mike Pompeo dostal povolenie od ukrajinskej vlády, aby zverejnili prepis rozhovoru s ukrajinským prezidentom. „Oni (Ukrajina, pozn. red.) tiež netušia, čo je na tom také zlé. Totálny hon na čarodejnice zo strany Demokratov,“ zopakoval Trump.

Zosadiť prezidenta? Nepravdepodobné

Zahájenie procesu impeachmentu ohlásila v utorok šéfka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosi. Podľa nej ide o dlhý a zložitý proces prípravy ústavnej žaloby na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Proces môže viesť k zbaveniu funkcie hlavy Spojených štátov, avšak vzhľadom na aktuálnu prevahu Trumpových republikánov v Senáte to nie je príliš pravdepodobné. Joe Biden uviedol, že podporí zahájenie impeachmentu, pokiaľ Trump nebude spolupracovať s Kongresom na vyšetrovaní kauzy okolo telefonátu so Zelenským či v ďalších záležitostiach.

Ohromujúci vývoj vs. pľuvanec do tváre

The New York Times označili krok demokratov za „ohromujúci vývoj“. Opozičná strana skoncovala s mesiacmi váhania a rozhodla sa pre dramatický obrat a trpkú konfrontáciu medzi dolnou kongresovou komorou ovládanou demokratmi a „vyzývavým prezidentom, ktorý kašle na ústavné normy“. Denník The Washington Post ohlásil začiatok politického boja, ktorý rozdelí krajinu a bude mať následky pre budúcnosť oboch hlavných politických strán. Kto v takomto boji získa, nie je podľa denníka jasné.

Joe Biden Zdroj: SITA/AP Photo/David J. Phillip

Hlavný komentátor televízie Fox News, ktorá Trumpa podporuje, a Trumpov stúpenec Sean Hannity vyhlásil, že po „straníckom hone na čarodejnice je táto krajina menej bezpečná“. Správanie kongresových demokratov je podľa neho chaotické a hysterické. „Čo sa teraz deje, navždy zmení spôsob, ktorým akýkoľvek budúci prezident v úlohe najvyššieho veliteľa bude môcť voľne komunikovať so svetovými lídrami,“ povedal. „Demokrati Trumpovi veľmi prospeli, pretože sa im to vypomstí a vráti sa im ako pľuvanec do tváre,“ dodal komentátor.

Zelenskyj považuje telefonát za dôverný

Ukrajinský prezident považuje telefonát za súkromný a dôverný. Trump ho označil dokonca za skvelý telefonát a odmietol, že by povedal niečo zlé. Dokonca uviedol, že teraz sa aspoň vie, že ho odpočúvajú. Zelenskyj predtým poprel, že by na neho Trump akokoľvek tlačil. „Nikto na mňa nemôže vyvíjať nátlak, som prezidentom nezávislej krajiny. Ovplyvňovať ma môže len môj syn, ktorý má šesť rokov,“ povedal vtedy prezident Ukrajiny novinárom. O pomoc vraj Trumpa žiadať nebude. „Môžeme hovoriť o podpore, ale Ukrajina sa o nič neprosí. Je to nová, silná krajina, sami môžeme pomôcť iným,“ vyhlásil.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Trump čelí impeachmentu ako štvrtý americký prezident

Proces impeachmentu je dnes hlavnou témou väčšiny amerických médií. Trump čelí impeachmentu ako štvrtý prezident v dejinách USA. Zatiaľ však nebol týmto spôsobom zosadený ani jeden prezident. Andrew Johnson sa dostal v roku 1868 do sporu medzi radikálmi z juhu a severu a bol obvinený z porušovania zákona. Bill Clinton čelil impeachmentu v roku 1998, kedy bol obvinený z krivej prísahy a marenia spravodlivosti v sexuálnej afére s bývalou stážistkou v Bielom dome Monikou Lewinskou. Demokrati Johnson a Clinton nakoniec „prežili“, boli súdený v Senáte, ktorý ich oslobodil.

Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci

V prípade republikána Richarda Nixona schválil právny výbor Snemovne reprezentantov v roku 1974 ústavnú žalobu kvôli škandálu Watergate. Nixon radšej odstúpil sám ešte predtým, než o impeachmente rozhodlo plénum snemovne, možnosť jeho oslobodenia v Senáte bola mizivá.

Ako prebieha proces impeachmentu v Spojených štátoch?

Proces impeachmentu začína obvykle v právnom výbore Snemovne reprezentantov, ale môže ho zahájiť aj zvláštny výbor. Zoznam bodov obžalovy musí následne schváliť väčšinou Snemovňa reprezentantov (218 hlasov zo 435) a potom sa musí žalobou zaoberať Senát (horná komora amerického Kongresu, 100 členov), ktorý v tomto prípade plní úlohu súdu. Proces v Senáte vedie predseda najvyššieho amerického súdu a pre odsúdenie sa nakoniec musia rozhodnúť dve tretiny prítomných senátorov. Impeachment je proces politický, nie justičný. Súdne inštitúcie nemajú ústavné právo akokoľvek ho ovplyvniť.

Nancy Pelosi Zdroj: SITA/AP/J. Scott Applewhite ​

Čo je impeachment a kedy vznikol?

Ide o označenie užívané vo verejnom práve pre zvláštnu štátnu žalobu podanú na poslanca a vysokých štátnych úradníkov ústavodarným zhromaždením. Používa sa najmä v anglo-americkom ústavnom práve a vznikol už v 14. storočí. Odvolanie hlavy štátu v demokratických krajinách upravujú príslušné ústavy. Kroky k odvolaniu sa tak môžu v jednotlivých krajinách líšiť. V USA je impeachment vykonávaný len zriedka, najčastejším terčom v minulosti boli v minulosti federálni sudcovia.

V prípadoch, kedy sú prezident, viceprezident alebo vyšší úradníci dôvodne podozriví zo zrady, úplatku alebo iných ťažkých zločinov a trestných činov, alebo keď zneužili moc a hrubo sa previnili proti verejnému blahu (politické previnenie), môžu byť obžalovaní a vyšetrovaní americkým Kongresom.

Telefonát s ukrajinským prezidentom

Situácia v Spojených štátoch sa začala zverejnením informácie o júlovom telefonáte Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ako prvý o tom informoval The Wall Street Journal. Šéf Bieleho domu mal opakovane naliehať na nového ukrajinského prezdenta, aby Kyjev začal vyšetrovať Huntera Bidena, syna Joea Bidena, ktorý je jedným z favoritov demokratov na nomináciu do prezidentských volieb.

V júlovom telefonáte údajne Trump osemkrát vyzval Zelenského k spolupráci v tejto veci s jeho právnikom Rudolphom Giulianim. Už v máji sa objavili informácie, že Giuliani chcel na Ukrajine získať kompromitujúce informácie na bývalého viceprezidenta Bidena, ktorý je považovaný za Trumpovho najväčšieho súpera v prezidentských voľbách 2020. Trump podozrenie z naliehania na Zelenského kvôli vyšetrovaniu odmietol.

Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci/Efrem Lukatsky/Meg Kinnard

Na problematický telefonát upozornil nemenovaný pracovník amerických tajných služieb, ktorý informoval nadriadených. Ministerstvo spravodlivosti však jeho udanie zmietlo zo stola. Biely dom dnes text zverejnil, do konca týždňa má byť zverejnené samotné udanie. Podľa dnešných správ amerických médií bude takisto autor sťažnosti, takzvaný whistleblower, k dispozícii vyšetrovateľom z Kongresu.

Hunter Biden bol spoluvlastníkov ukrajinskej energetickej firmy v čase, keď bol jeho otec druhým mužom vo vláde amerického prezidenta Baracka Obamu. Joe Biden v roku 2016, kedy bol viceprezidentom USA, telefonicky požadoval demisiu ukrajinského generálneho prokurátora Viktora Šokina, ktorý bol už predtým kritizovaný za váhavý boj s všadeprítomnou korupciou a ktorého nakoniec odvolali. Šokinovi podriadený pritom v tej dobe prešetrovali podozrivé obchodné aktivity Bidena mladšieho na Ukrajine. Trump po Zelenskom údajne chcel, aby bolo vyšetrovanie kauzy Huntera Bidena obnovené. Podmieňoval to vraj americkou finančnou pomocou vo výške stoviek miliónov dolárov. Ukrajina nedostane pomoc, ak vyšetrovanie neobnovia.