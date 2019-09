Horor v hoteli v Thajsku: Mladík (†33) zomrel po bizarnom incidente, smrť cestou na toaletu

LONDÝN/SYDNEY - Brit Luke Goodere, ktorý žil dlhodobo v Sydney, sa vracal do svojho nového domova v Austrálii po návšteve rodiny na "starom kontinente". Urobil si zastávku na thajskom ostrove Phi Phi, kde spolu s priateľmi zavítal na festival a v skorých ranných hodinách sa vrátil do hotelovej izby. Jeho kamaráti uviedli, že rýchlo zaspal a vtedy ho aj videli živého naposledy. O štyri hodiny neskôr ho našli mŕtveho. Príčina mladíkovej smrti je vcelku kuriózna.

Koroner Paul Smith dospel k záveru, že Luke Goodere zomrel v dôsledku nehody 11. apríla 2019. Na vypočutí, ktoré sa teraz konalo v Lincolne, odznelo, že predtým, ako sa vrátil do izby, bol na festivale so svojimi priateľmi. Kamarát ho videl, ako o štvrtej hodine ráno rýchlo zaspal, no okolo ôsmej ho už našli mŕtveho a boli privolané záchranné zložky.

Podľa Lincolnshire Live počas vypočúvania odzneli aj informácie z vyšetrovacej správy, v ktorej sa uvádza, že Brit nešťastne prepadol cez sklenené balkónové dvere a spôsobil si vážne poranenie. S najväčšou pravdepodobnosťou vstal, lebo potreboval ísť na toaletu, no medzi posteľou a dverami sa nachádzal kufor, o ktorý zakopol. Sklené črepiny mu spôsobili vnútorné krvácanie do brucha.

Koroner uviedol, že Luke spolu s kamarátmi na festivale pili alkohol, no nemôže určiť, akú hladinu alkoholu mal v čase smrti v krvi. V tomto ohľade má totiž príliš chabé informácie. Polícia však vylúčila, že by smrť mladíka zapríčinila cudzia osoba. Nenašli sa žiadne náznaky, že by mohlo ísť o trestný čin.