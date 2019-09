Tínedžerka našla v škatuli s džúsom čosi odporné: FOTO Vyzeralo to ako mozog, zostalo jej zle

Lauren tvrdí, že džús bol dovtedy neotvorený a dátum spotreby mal až budúci mesiac. "Po skončení učenia sa, som sa šla napiť. Škatuľa bola zatvorená a dátum hore ukazoval október 2019. Jediné, čo som neurobila, bolo, že som ňou nezatriasla. Moja mama vždy hovorí, že by som to mala robiť," uviedla pre portál MailOnline.

Lauren s mamou Tracy Zdroj: FB/Tracy Howard

Podľa nej však naliala do pohára tekutinu zvláštnej červeno-oranžovej farby, no myslela si, že je to práve preto, lebo škatuľou nezatriasla a obsah sa nepremiešal. Dala si dúšok, ale cítila, že niečo nie je v poriadku. "Chutilo to kyslo a plávali v tom kúsky. Keď som to išla vyliať nad drezom, všimla som si, že niečo blokuje otvor. Vtedy sme sa s mamou rozhodli obal otvoriť a zbadali sme, čo je vo vnútri," vysvetlila Lauren.

Zdroj: FB/Tracy Howard

Jej matka Tracy (48) urobila fotografiu a zverejnila ju na Facebooku, pretože nedokázali identifikovať, na čo sa to vlastne pozerajú. Bolo to vyložene odporné. Ponášalo sa to na niečo od časti mozgu až po mŕtvu myš. Tracy sa sťažovala na pokazený produkt aj spoločnosti ASDA, kde nápoj pred dvomi týždňami kúpila. Obchod jej vrátil peniaze v hodnote džúsu, a to 89 pencí (cca 1 euro).

„Lauren bola celá traumatizovaná. Toho večera sotva spala a nemohla nič piť," dodala jej matka s tým, že jej dcére bolo zle od žalúdka. Odvtedy si dáva dobrý pozor na to, čo pije, dokonca aj vodu z vodovodu. "Nikto z našej rodiny nebude viac piť džús zo škatule, to je isté," dodal Tracy.

Zdroj: FB/Lauren Howard

ASDA sa zákazníčke ospravedlnila a začala s vyšetrovaním, ako sa to mohlo stať. "Sme hrdí na to, že našim zákazníkom neustále ponúkame vysoko kvalitné výrobky, a je nám veľmi ľúto, že kartón s džúsom, ktorý kúpila pani Howardová, sa, žiaľ, asi poškodil a vznikla v ňom pleseň," uviedol hovorca firmy. Podľa neho neevidujú žiadne ďalšie sťažnosti tohto druhu.