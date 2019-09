Hurikán Dorian pustoší Kanadu: VIDEO skazy, stavebný žeriav akoby bol z papiera

V 400-tisícovom meste Halifax prevrátil víchor stavebný žeriav na rozostavanú budovu a na niekoľkých miestach vyvrátil stromy. Úrady zatiaľ neevidujú žiadnych zranených. Nabádajú obyvateľov, aby zaistili svoje príbytky, a majiteľov obchodov, aby zavreli skôr a uchýlili sa do bezpečia. Niektoré budovy v meste boli evakuované. Vzhľadom k intenzite zrážok sa očakávajú záplavy.

The bad weather is causing major damage throughout #NS, including a crane collapse in Halifax. pic.twitter.com/YxpZ5mCfPa