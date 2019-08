Poľský prezident chce sankcie proti Rusku zachovať: Demokratizáciu na Ukrajine podporujeme

Andrzej Duda

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

VARŠAVA - Západné sankcie voči Rusku by mali byť zachované až do úplného obnovenia územnej celistvosti Ukrajiny. Vyhlásil to v sobotu na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo Varšave jeho poľský náprotivok Andrzej Duda.